Clube Platinense divide dinheiro entre sócios

Assembleia foi na tarde deste sábado

Harlei Machado(foto), atual presidente do Clube Platinense, informou que assembleia realizada na tarde deste sábado,dia 24, decidiu dividir os R$ 127.500,00 que havia em caixa , o que renderá cerca de R$ 1.400 para cada um dos 87 sócios.

Participaram 27 associados, sendo que 21 votaram pela devolução e cinco não.

Hoje, a parte principal é locada ao Supermercado Molinis, mas funciona aos fundos a piscina, sauna e aulas de judô.

“É um patrimônio a ser preservado pela importância histórica, social e cultural do município”, salienta Harlei,que tem mais de 25 anos de Rotary Club, foi diretor da Fanorpi(Faculdade do Norte Pioneiro), aposentado do Banestado/Itaú e atual vice-presidente do Sindicato Rural Patronal de Santo Antônio da Platina.

Ele declarou estar tranquilo com a consciência do dever cumprido tendo o apoio dos associados e suas famílias,administrando com seriedade e competência.

A mensalidade era de R$ 80, desceu para R$ 60 e agora é de somente R$ 30.Os dois funcionários contratados estão com salários e direitos trabalhistas em dia.

O tradicional clube integra a memória afetiva de milhares de pessoas, desde apresentações de Os Leões, até o Bar do Dila,os bailes Anos Dourados, Noite Malígrina, e os concorridíssimos carnavais, além de tardes com a Terceira Idade,shows musicais e peças de teatro.