Ciclistas do NP pedalam até o Santuário de Aparecida

São 680 quilômetros

Ciclistas da região, pelo 16º ano consecutivo, pedalaram 680 Km de Jacarezinho a Aparecida. Neste ano, estiveram presentes 28 ciclistas das cidades de Jacarezinho, Bandeirantes, Santa Mariana, Andirá, Cambará, Tomazina, Santo Antônio da Platina, Ourinhos e Santa Cruz do Rio Pardo.

Saindo de Jacarezinho, da Academia Vidativa, os Ciclistas de Maria percorreram aproximadamente 200 km por dia nas rodovias do Paraná e São Paulo, chegando em Aparecida no sábado dia 10, onde participaram da missa no santuário nacional de aparecida às 16 horas.

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) instituiu o Ano Nacional Mariano, que deu início em 12 de outubro de 2016, Solenidade da Padroeira do Brasil, concluindo-se no dia 11 de outubro de 2017. É um tempo favorável para contemplar Maria como modelo de fé e seguimento do Cristo.

Guilherme Ress, advogado em Santo Antonio da Platina, foi pela primeira vez e sentiu a dificuldade da viagem, mas o grupo é unido e solidário e todo esforço “é recompensado pelas graças alcançadas na visita ao Santuário Nacional”.

Karina Maria Silva, de Jacarezinho, que é devota de Nossa Senhora Aparecida. Há anos faz parte dos movimentos da Igreja Católica, e neste ano acompanhou seu esposo Emmanuel Mimi, que já fez o percurso por três vezes. Para o casal foi muito emocionante fazer a peregrinação de bicicleta e, apesar das dificuldades físicas e emocionais, o objetivo alcançado fez com que ela ficasse muito mais devota da padroeira do Brasil.,

Os Ciclistas de Maria tiveram uma emocionante e prazerosa surpresa ao chegarem ao Santuário, o Padre e também Ciclista Antônio Marcos Depizoli estava aguardando a chegada dos peregrinos.

