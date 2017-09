Carro pega fogo e motorista desaparece em Santo Antônio

Fiesta foi abandonado após sinistro

Um incêndio atingiu o Ford Fiesta(placas AUW 1762/SAP) no final da tarde desta segunda-feira,dia 25, próximo à Retífica de Motores Sancar,KM 52 da BR-153(Água da Bica), em Santo Antônio da Platina.

Não se sabe ainda a causa do sinistro, que destruiu quase que totalmente o carro.



O Corpo de Bombeiros combateu principalmente as chamas altas e fez o rescaldo.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local, entretanto não encontrou o motorista nem os supostos ocupantes do veículo.Houve abandono do Fiesta e, até o momento, não há queixa de furto ou roubo, o que intrigou a reportagem do npdiario e as autoridades policiais.

Há diversas possibilidades: não ter havido a transferência e estar no nome de um terceiro; motorista embriagado; mal súbito pelo susto e atendimento familiar, entre outros.

O carro permanece recolhido no pátio da posto da PRF platinense.