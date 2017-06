Carlópolis:Promotoria seleciona estagiário de graduação em Direito

Estudantes cursando a partir do terceiro ano ou quinto semestre

A Promotoria de Justiça de Carlópolis está com inscrições abertas para a seleção de estagiário(a) de graduação em Direito. Podem se inscrever estudantes que estejam cursando a partir do terceiro ano ou quinto semestre.

As inscrições podem ser realizadas até 26 de junho, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17 horas, no gabinete da Promotoria de Justiça (Rua Jorge Barros, 1.767, Edifício do Fórum). Na ocasião, devem ser entregues fotocópias da cédula de identidade e do CPF e ficha de inscrição preenchida (anexada no edital). A inscrição também pode ser realizada via e-mail, e a documentação deve ser enviada para o endereço [email protected]

O processo de seleção terá duas fases. A primeira será uma prova dissertativa a ser aplicada no dia 27 de junho, às 9 horas, no Centro Educacional João Caetano Filho (Avenida Élson Soares, 810, Centro). A segunda fase consistirá em uma prova de digitação e será realizada no Edifício do Fórum, no dia 29 de junho, às 14 horas. O resultado final será divulgado a partir do dia 29, após o fim da segunda etapa.

O candidato selecionado receberá bolsa de R$ 940, além de auxílio-transporte de R$ 148, para cumprir quatro horas diárias de estágio, de segunda a sexta-feira, no turno vespertino.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (43) 3566-1878 e no edital de seleção:http://www.ceaf.mppr.mp.br/arquivos/File/pjcarlopolis_190617.pdf