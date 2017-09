Bêbado capota Palio hoje à noite em trevo de Wenceslau Braz

Na noite desta sexta-feira na PR-092

Ednei Ramos de Oliveira capotou o Fiat Palio(placas ATF 4048/Arapoti) em torno das 19h30m desta sexta-feira, dia 15,no KM 251 da rodovia PR-092, em Wenceslau Braz.

Ele estava embriagado, não tem carteira de motorista e perdeu o controle perto do trevo da revendedora Skol.

O acidente teve duas pessoas feridas, os filhos do condutor de oito e 18 anos.

A equipe da Defesa Civil e de socorristas do Hospital São Sebastião estiveram no local.

A Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos prendeu o homem.

Mais detalhes em breve.