Atletas do NP em primeiro lugar na Maratona de Foz

Representaram Ribeirão Claro e Santo Antônio da Platina

Na exaustiva prova de rua disputada na manhã de domingo, dia 25, o corredor Carlos Alberto Beltramo, de Ribeirão Claro e o guia Josimar Ormeneze, de Santo Antônio da Platina, sagraram-se campeão pela terceira vez, da categoria AcD (deficiente visual) Especial Masculino, na Maratona Internacional de Foz do Iguaçu/Sesc-PR que teve largada às 6h05.

Carlos e Josimar completaram o percurso de 42km195m com o tempo de 3h13min08s, quase dez minutos à menos do que a segunda dupla que fez a prova em 3h23min57s e, a terceira dupla fez o tempo de 3h43m.

Carlos Beltramo treina diariamente e também trabalha na empresa Laticínios Carolina que o patrocina. Ele teve apoio da Prefeitura local. O guia, atleta também atleta, Josiemar, falou da satisfação em completar a prova num tempo bastante positivo e que com esta colocação somam dois terceiros lugares na Maratona de Foz e três primeiros lugares. “Graças à Deus conseguimos subir no lugar mais alto do pódio nesta categoria. Lideramos e com muitas dores mas conseguimos mais uma vitória e agora somos tricampeões”. Com relação ao futuro, Josimar ainda acrescentou que: “o Carlos está treinando bastante porque no dia 19 de novembro estaremos participando da Maratona de Curitiba que terá percurso de 42km195m e largada na Praça Nossa Senhora da Salete”.

Josimar destacou a dedicação de Carlos Beltramo que tem uma deficiência num dos olhos. “O Carlos é muito dedicado e treina sério por isso tem acumulado estas boas colocações e, é claro, exige também da gente que é guia um treinamento bastante pré-estabelecido”. Nos últimos meses Josimar também disputou provas curtas de 5 a 10km em Tomazina, Ribeirão do Pinhal, Ribeirão Claro e Santo Antônio da Platina.

A realização e organização do evento foi sob a responsabilidade do Sesc PR, entidade integrante do Sistema Fecomércio, em parceria com a Itaipu Binacional e Prefeitura de Foz do Iguaçu.

Acorrenorpi

Atletas da equipe da Associação dos Corredores do Norte Pioneiro (Acorrenorpi) também participaram da Maratona. O destaque foi para a corredora de Barra do Jacaré, Marcela de Freitas Calixto que conseguiu a segunda melhor colocação em sua categoria de 20 a 24 anos completando o percurso de 42km com o tempo de 3h46min28s. Outros três atletas da Acorrenorpi também subiram ao pódio em suas categorias: dois quarto lugares, um deles José Gomes Filho – categoria 65 a 69 anos – com o tempo de 4h03min58s e um quinto lugar feminino.

Texto: Fábio Galhardi/Especial para o npdiario