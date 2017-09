Andirá inicia reforma na Praça Santos Dumont

Ao lado da Casa da Memória

A prefeitura de Andirá está realizando uma importante obra de revitalização da Praça Santos Dumont (Praça da Estação), que fica ao lado da Casa da Memória. O espaço, que há muitos anos não passava por reformas, estava com bancos e mesas quebrados, piso de concreto desestruturado e colocando em risco os usuários – principalmente idosos, que diariamente usam o local para atividades de lazer e socialização.

Com o novo projeto, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanisno, a Praça terá ambiente moderno, com os equipamentos públicos propícios para o atendimento e lazer da população. Deixará o espaço muito mais bonito, também.

De acordo com o secretário e arquiteto, André Maluzi, o projeto tem por objetivo remodelar o ambiente por completo, respeitando o conceito histórico do espaço. “A reforma busca enfatizar um conceito que integra a paisagem urbana dentro de um conceito que remete a preservação da memória local. Materializados nos pórticos dos quisques, com elementos brutalistas, característicos da época de construção da praça”.

Além da regularização na pavimentação da Praça, também será feito reformas no superposte, existente no local; remanejamento das luminárias e instalação de novos equipamentos; plantio de gramas esmeralda; instalação de ponto de água; rede coletora de esgoto; bancos e mesas, rampas de acesso. Serão instaladas três quiosques, para uso de espaços interativos, cobertas com telhas translúcidas de material acrílico; além de instalação de arandelas (luminárias), além de pinturas no local.

De acordo com a Prefeita, Ione Abib, este projeto é uma das mais importantes ações projetadas para melhorar os equipamentos públicos na cidade, que encontram-se com vários problemas antigos de infraestrutura. Segundo ela, não estava apropriado para atender a população, principalmente os que usam diariamente o local para atividades de integração. Com a reforma, a Praça se tornará um espaço mais atrativo e com segurança de infraestrutura.