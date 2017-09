Andirá inicia construção de salas de aula em CEMEI

Prefeitura quer reduzir o déficit de vagas

A prefeitura de Andirá está mobilizada em busca de ações estratégicas para equacionar o déficit de vagas em centros de educação infantil do município. As obras para ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil Cantinho Feliz, Vila Industrial – que terá duas novas salas, modernas e com banheiros – já tiveram início.

O objetivo, segundo informou a prefeita, Ione Abib, é sanar o déficit de vagas, proporcionando a garantia de direitos das crianças da região. A instituição foi construída em 1980 pelo então prefeito Alárico Abib.

Depois, passou por ampliações e reformas em 2008, durante a terceira gestão de Abib; atualmente, devido a grande demanda, necessitada de novas melhorias e ampliações para poder atender o número de crianças que estão na lista de espera por vagas, um dos principais anseios da Prefeitura na educação este ano. A diretora da instituição, Alessandra Regina Rodrigues Feriatti informou que a procura é contínua: “É a região que mais tem procura. Com as novas salas, vai desafogar bastante a lista e atender nossas crianças”, disse.

De acordo com a Prefeita, as novas vagas ajudarão mães e pais que precisam colocar os filhos no Centro e que ainda não haviam conseguido; garantindo, assim, segurança, alimentação e desenvolvimento educacional. A Secretária Municipal de Educação, Laudicea Pereira Mello, destacou que a nova gestão assumiu o município com um déficit grande de vagas, necessitando de um planejamento estratégico para que esta lista fosse equacionada.

“Nós estamos reformando o CEMEI Santo Antônio, serão abertas duas salas com 15 vagas. E vamos abrir, também, no CEMEI Menino Jesus, mais 20 vagas. Lá, era uma sala que estava sobrando e que será aberta para atender maternal II. O ano que vem vamos construir duas novas salas no CEMEI Elza Cervi, para atender mais 40 alunos”. A secretária informou, também, que está sendo dada a continuidade na execução das obras do CMEI do Monte Santo, que é para 100 vagas. A previsão de conclusão é novembro.