Aumenta Terço dos Homens

A recitação do Terço é uma maneira simples e evangélica para se estar na intimidade de Deus, na realidade, é uma maneira sábia de louvar ao Senhor e de meditar os mistérios principais de nossa salvação. Essa tradicional oração mariana está presente na vida das pessoas nas orações em comunidade ou individualmente, quando as pessoas rezam 50 Ave-Marias, cinco Pai-Nosso, porém, meditam no silêncio de seu coração, os acontecimentos bíblicos que relatam a vida da Sagrada Família, os passos de Jesus, milagres, sofrimento, ressurreição.

Ao longo dos últimos anos essa tradição não se resume apenas às mulheres, que são a maioria presente nas Igrejas, ou nos grupos de reflexão. A novidade envolve os homens que adotaram a prática da oração mariana denominada de ‘Terço dos Homens’, como a grande missão masculina.

Na Diocese de Jacarezinho já vem sendo feito um trabalho que envolve diversas Paróquias que – cada qual em sua realidade – organizam nas igrejas Matriz, Capelas, a reunião dos homens que moram nas proximidades dos templos religiosos, para rezarem a oração do Terço.

Em Santo Antônio da Platina, até onde se tem conhecimento, o Terço dos Homens está sendo desenvolvido na Paróquia Santa Filomena, que tem a Igreja Matriz na Vila Claro; na Capela São Pedro – toda segunda-feira, que pertence à Paróquia São Judas Tadeu do Conjunto Habitacional ‘Dr. Jamidas Antunes’ e, na Capela Nossa Senhora de Guadalupe, do Jardim do Sol, que faz parte da Paróquia Santo Antônio de Pádua, onde os homens se reúnem toda terceira sexta-feira de cada mês, às 19h30(fotos).

Além da meditação e recitação das Ave-Marias e dos textos bíblicos, os homens cantam e meditam ainda em vídeo motivacional para homens, profissionais, pais. Nesta comunidade o Terço dos Homens é organizado por dois Ministros da Sagrada Eucaristia que tiveram a iniciativa de implantar essa devoção à Nossa Senhora.

A probabilidade é que, nos próximos anos, a tradição da oração do Terço se fortaleça ainda mais entre os homens que, em sua estrutura psicológica, é bastante reservado e, se não se sente seguro, não se expõe e, quando se reúne com seus companheiros, expõe-se com mais tranquilidade, por isso, rezar junto com os outros homens torna-se mais fácil. A oração mariana é um caminho bom para chegar perto de Deus e descobrir a verdade de Cristo na vida.

Esse movimento de reunir homens para a recitação do Terço tem crescido imensamente no Brasil, reunindo milhares de senhores, jovens e até crianças que se encontram semanalmente, quinzenalmente, uma vez por mês, para rezar o Terço da Virgem Maria. Nos Estados de São Paulo, Minas Gerais e regiões Norte e Nordeste, o movimento cresce a cada dia e, em algumas dioceses, está presente em muitas paróquias, como é o caso da região do Norte Pioneiro do Paraná.

Editoras como Canção Nova e Santuário (de Aparecida) inclusive já estão publicando livros de missionários, padres, que refletem a importância desta devoção de fé que tem cada vez mais atraído os homens para as igrejas e para uma vida mais comprometida na oração, através do Terço dos Homens.

Por Fábio Galhardi/Especial para o npdiario