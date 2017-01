Temporal em Conselheiro Mairinck

Devido as chuvas em Conselheiro Mairinck e nas imediações do município houve inundação principalmente em residências e estabelecimentos comerciais localizados próximos ao Ribeirão Vermelho, que corta a cidade.

Por volta das 18h30m desta quinta-feira, dia 26,a zona urbana foi atingida por chuvas fortes,algumas barragens de represas se romperam e a água atingiu o ribeirão aumentando muito o volume.

Até por volta das 23h30m informações davam conta que várias residências ainda continuavam inundadas e a água não diminuiu.

O prefeito de Conselheiro Mairinck, Alex Sandro Pereira Costa Domingues(DEM) visitou as residências invadidas pelas enchentes e se colocou à disposição.

O corpo de bombeiros e Defesa civil também deram suportes às famílias que sofreram com perdas e danos materiais.

A BR-153 ficou inundada nas imediações do restaurante do Gaúcho onde uma represa vazou.

Ninguém ficou ferido(Texto Ilton Inácio/Especial para o npdiario).

