Na Ilha do Ponciano (represa de Chavantes)

Aconteceu soltura de alevinos (filhotes de Curimbatá) espécie nativa da região em Carlópolis.

Foi no final de semana, na Ilha do Ponciano (represa de Chavantes), por iniciativa da Colônia de Pescadores da cidade para um maior povoamento da espécie no local.

Nas fotos o prefeito Hiroshi Kubo(PSDB) e seus netos ao lado do caminhão com 50 mil alevinos.