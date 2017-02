Sepultado rapaz de 24 anos

O corpo de André Augusto de Paula Bernardino foi sepultado na tarde desta quinta-feira,dia dois, no cemitério São João Batista, em Santo Antônio da Platina(fotos).

A Polícia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina fez o atendimento de acidente que tirou a vida de Bernardino.Foi do tipo abalroamento longitudinal, ocorrido quarta-feira por volta das 15h45m no KM 62 da PR-439, próximo ao trevo da empresa Yazaki.

Ele vinha do sentido BR-153,entrou na rodovia estadual e, no acesso para a empresa multinacional, ultrapassou com sua motocicleta Honda NXR 160 Bros(placa BAE-6537/SAP) um carro.

Foi perto da lombada, segundo contou o subtenente Lucélio Braz da Silva.O jovem bateu na lateral do Fiat Palio(placas ADP-9779/SAP)de propriedade de Sueli de Fátima da Silva Alves,que era conduzido por Tiago Moreira,22 anos.

Veja mais detalhes e fotos neste link:

http://www.npdiario.com/policial/2017/rapaz-morreu-ao-bater-moto-na-lateral-de-motocicleta/