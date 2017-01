Instituto de Identificação do PR interrompe atividades em SAP

A administração do prefeito José da Silva Coelho Neto (PHS), o ‘Prof. Zezão’, tem outro problema para solucionar neste início de gestão, embora, numa proporção menor de preocupação, porém, não deixa de ser algo que precisa ser solucionado devido ao obstáculo que causa aos platinenses e região. Trata-se do Instituto de Identificação do Paraná, Posto de Atendimento de Santo Antônio da Platina que funciona na Rua 7 de Setembro, próximo à esquina com a Rua Barão do Rio Branco.

A reportagem do npdiario foi procurada por platinenses que questionaram a interrupção dos serviços oferecidos pela repartição que é estadual. Na realidade a interrupção das atividades se deu na sexta-feira, 27. O motivo é que a servidora que é municipal, tirou licença médica na quarta-feira por um período de quinze dias – que é um direito do cidadão –mas, a reposição não ocorreu, até que se tentou na quinta-feira, porém, pela falta de treinamento a unidade fechou as portas no dia seguinte e aguarda o treinamento de outro profissional para suprir a necessidade do Instituto.

O descontentamento por parte de algumas pessoas se deu porque procuraram o posto de atendimento e não tiveram solucionados os problemas ou dado andamento, por exemplo, à 2ª via da Carteira de Identidade, solicitação de nova, enfim, serviços prestados por aquele órgão.

O Secretario Municipal de Gestão, Airton Sérgio Diniz, coronel da reserva da Polícia Militar, deixou bem claro que o funcionamento do Posto de Atendimento do Instituto de Identificação sucede em decorrência de convênio firmado entre o Município e o Estado. “Pelo convênio a Prefeitura obriga-se a fornecer o servidor, local, imobiliário, equipamento de informática para atendimento ao público e o Estado fornece o sistema e o material específico necessário ao serviço”.

Diante do fato do Posto de Atendimento interromper o atendimento o Secretário esclareceu que “nesta quinta feira – se referindo ao dia 26 – pela manhã a servidora designada para aquele local apresentou atestado médico, concedendo-lhe 15 dias de dispensa. Ao contactar com o órgão gestor da atividade com sede em Jacarezinho, objetivando a substituição daquela servidora, foi informado que somente outro servidor devidamente treinado por aquele órgão poderia realizar a atividade”.

Portanto, a falta de um profissional habilitado para continuar prestando o serviço à comunidade, fechou a unidade temporariamente, mesmo assim, a Prefeitura solicitou que um novo servidor seja qualificado para prestar as atividades necessárias, conforme informou Diniz: “o treinamento de outro servidor já está sendo providenciado pela administração municipal, buscando solucionar esta demanda com a maior celeridade, como forma de causar o menor desconforto possível aos platinenses e outras pessoas da região que necessitam daquele serviço”.

Pelo ocorrido, como ficam os serviços à população, o Secretário de Gestão explicou que: “diante da inexistência de outro servidor treinado, o referido Instituto providenciou a transferência das carteiras de identidade prontas para Jacarezinho, bem como as próximas as serem entregues irão para aquele local”, no caso até que seja providenciado outro servidor habilitado para a função no Posto de Atendimento de Identificação do Paraná, com isso, a unidade do órgão público terá para os próximos meses e anos, dois profissionais qualificados evitando que interrupções dos serviços aconteçam diante de inesperadas, porém, compreensíveis situações, como a licença médica.

Por Fábio Galhardi/Especial para o npdiario