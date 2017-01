Pinhalão:TCE multa ex-prefeito

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná multou o ex-gestor do Consórcio Intermunicipal Para Aterro Sanitário de Japira, Claudinei Benetti (foto), ex-prefeito de Pinhalão gestões 2009-2012 e 2013-2016) -, pelo atraso na alimentação dos dados nos Sistemas de Informações Municipais-Acompanhamento Mensal e Atos de Pessoal (SIM-AM e SIM-AP) do TCE-PR.

Os conselheiros julgaram regulares as contas de 2012 do consórcio, ressalvando o atraso na alimentação do SIM-AM e do SIM-AP.

A Coordenadoria de Fiscalização Municipal (Cofim) do TCE-PR, responsável pela instrução do processo, opinou pela regularidade com ressalvas em relação aos atrasos. O parecer do Ministério Público de Contas (MPC) acompanhou o entendimento da Cofim.

A decisão, da qual cabem recursos, ocorreu recentemente na Segunda Câmara, na qual os conselheiros aprovaram, por unanimidade o voto do relator, conselheiro Fernando Guimarães. Assim, aplicaram ao prefeito, por duas vezes, a sanção prevista no artigo 87, III, da Lei Orgânica do Tribunal (Lei Complementar Estadual nº 113/2005).

Os prazos para recurso passaram a contar a partir da publicação do acórdão nº 6120/16, na edição nº 1.503 do Diário Eletrônico do TCE-PR,disponível na internet.