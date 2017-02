Cohapar:Pinhal entra em programa

Representantes da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) e da Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social (SEDS) de Cornélio Procópio e Jacarezinho reuniram os prefeitos dessas regionais, que integram os municípios prioritários do Programa Família Paranaense, para explicar detalhes do projeto de redução do déficit habitacional nos municípios paranaenses. A reunião aconteceu no auditório do campus da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) em Cornélio Procópio, na quinta-feira e contou com a participação de 17 municípios da região.

Segundo o coordenador regional da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), Douglas Carneiro de Oliveira, o objetivo do encontro foi de explicar aos gestores municipais os critérios necessários para que cada município possa aderir ao programa, sem ter problemas com questões burocráticas. “Nós da Cohapar queremos que vocês tenham condições de se organizar para agilizar as questões legais e garantir as casas para o seu município sem ter problemas com documentos ou prazos”, enfatizou.

Esse projeto de redução do déficit habitacional dos municípios prioritários faz parte do Programa Integrado de Inclusão Social e Requalificação Urbana da SEDS com R$ 30 milhões de recursos oriundos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e para construção de cerca de 650 moradias para atender famílias em maior grau de vulnerabilidade social.

Por meio de um chamamento público, que será aberto em fevereiro, serão selecionados os municípios interessados em apresentar lotes para a construção das casas. Os 17 municípios da região (sendo nove da regional de Cornélio Procópio e oito da regional de Jacarezinho) fazem parte dos 156 municípios prioritários do estado assistidos pelo Programa Família Paranaense.

Cada cidade pode solicitar de 10 a 50 lotes, que deverão ser aprovados pela Cohapar. As casas terão 32m ², com dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Cinco por cento do número total de lotes serão destinados a pessoas com deficiência, com moradias de 49m² totalmente adaptadas.

O chefe regional da SEDS em Cornélio Procópio, André Luiz Lievore, explicou que o projeto em parceira com a Cohapar visa ajudar os municípios a atender as famílias mais necessitadas. “Queremos que os municípios tenham êxito em atender quem realmente mais precisa”. Lievore informou também que depois dos municípios apresentarem a documentação e forem selecionados de acordo com os critérios da Cohapar, o segundo passo será a classificação das famílias. “O recurso é para atender as famílias do Família Paranaense então é uma exigência para receber a casa que a família esteja cadastrada no programa”, afirmou.

Foto: Chefe regional da SEDS em Cornélio Procópio, André Luiz Lievore, coordenador regional da Cohapar, Douglas Carneiro de Oliveira, chefe de gabinete Eneucino Iel, prefeito de Ribeirão do Pinhal, Wagner Martins, secretário municipal de Assistência Social, Carlos Alexandre Braz, e o engenheiro Bruno Henrique de Oliveira Reghin