Letícia Coimbra não está grávida

A cantora e compositora Letícia Coimbra(fotos e vídeo) não está grávida, ao contrário do que garantiam rumores no Norte Pioneiro.

Ela ficou famosa ao aparecer por várias vezes no programa Domingão do Faustão, mas já fazia show com a banda Madame Dolores.

Ela achou graça da pergunta e informou não estar nos seus planos a curto prazo ter filhos.

Letícia é de Santo Antônio da Platina, está residindo e trabalhando atualmente em São Paulo após passar uma temporada em Goiânia.