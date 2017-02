Interação via web em Wenceslau Braz

Transparência e diálogo. Esses são dois alicerces da gestão do prefeito de Wenceslau Braz, Paulo Leonar (PDT). E justamente esses pontos estão em evidencia com a criação da página oficial da prefeitura no Facebook, rede social mais utilizada pelos brasileiros.

Ali tem sido possível uma grande interação entre a gestão municipal e a população, que pode fazer elogios, críticas e sugestões, de forma democrática e pacífica.

Desde a criação, há exatamente uma semana, foram dezenas de comentários e mensagens privadas aos administradores da página.

Os posts realizados ali têm como objetivo manter a população informada. Por exemplo, entre outros, até o momento ganharam espaço a divulgação de serviços da prefeitura e informações sobre processos seletivos – informações de extrema utilidade para os moradores locais.

São atualizações diárias, sempre com conteúdos voltados à população brazense. Quem quiser acompanhar as informações basta curtir e/ou seguir a página, que tem o nome de “prefeitura municipal de Wenceslau Braz”.

“Hoje as redes sociais são uma ferramenta importante, e usaremos essa ferramenta para dar transparência às nossas ações e estabelecer uma relação de diálogo com os internautas”, avalia o prefeito Paulo Leonar.

ALCANCE

Nesta primeira semana no ar, a página já conta com mais de 1,7 mil seguidores, tendo alcançado a 7,7 mil pessoas ligadas na rede social – isso de acordo com os próprios números fornecidos pelo Facebook.