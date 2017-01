Doações para Conselheiro Mairinck

Kits com colchões, roupas, cobertores e alimentos

A Prefeitura de Conselheiro Mairinck faz nesta segunda-feira,dia 30, a distribuição de kits com colchões, roupas, alimentos e material de higiene e limpeza para as famílias que sofreram com o alagamento e inundações em suas residências por conta das fortes chuvas da última quinta feira (26).

Os kits foram enviados pelo Provopar(Programa do Voluntariado do Paraná), ligado ao governo estadual.

O prefeito de Conselheiro Mairinck Alex Sandro Pereira Costa Domingues (DEM), começou o atendimento e disponibilizou toda a infraestrutura do Município para atender 20 famílias atingidas, já nos primeiros minutos logo após terem ocorrido as inundações.

O Corpo de Bombeiro e Defesa Civil estiveram na cidade e fizeram o trabalho emergencial para que a cidade voltasse ao normal. O Departamento de Assistência Social solicitou apoio da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil Estadual e foi prontamente atendido. A resposta rápida da Defesa Civil Estadual foi bem comemorada pelos moradores , que neste sábado, 28, às 11:30 hrs, recebeu um caminhão com donativos.

A comunidade mairinquense também se mobilizou e ajudou as famílias vitimizadas.

Texto e fotos: Ilton Inácio/Especial para o npdiario