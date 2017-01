Deslizamento preocupa brazenses

Nesta semana a notícia de um carro que aquaplanou e deslizou por uma ribanceira no perímetro urbano da PR-092 em Wenceslau Braz ganhou espaço em toda a mídia regional. O assunto mais uma vez gerou preocupação nos gestores e na população do município, uma vez que há o temor que a rodovia seja engolida pela cratera que se formou com as fortes chuvas do ano passado.

Antes mesmo de assumir a prefeitura, o prefeito Paulo Leonar (PDT) levou esse problema ao governo do Paraná, que se comprometeu a resolver a situação. Estima-se que seria necessário um investimento de R$ 8 milhões para a recuperação do local. Os recursos serão integralmente vindos dos cofres do Estado, que é o responsável pela PR-092.

Vale lembrar que este ponto da rodovia fica distante aproximadamente um quilômetro do trecho que desmoronou em janeiro do ano passado após dias de chuvas intensas. A estrada, que na época teve duas das três pistas levadas pela erosão, chegou a ficar totalmente interditada por semanas e as obras para reconstrução da PR-092 terminaram em novembro. O investimento foi de cerca de R$ 9 milhões.

Agora a situação é bem parecida. Os dois trechos citados são aterros que foram edificados na década de 70 para a construção da estrada.

A diferença é que o ponto que desabou no ano passado a estrada foi imediatamente afetada com o deslocamento de terra. Já no segundo trecho o problema atingiu “apenas” a canaleta da pista, não afetando o tráfego em si.

“Nossa preocupação é que não aconteça agora o mesmo que aconteceu ano passado com a rodovia, então já solicitamos obras de reparo para o local e o governo nos garantiu que irá atender nosso pedido”, destaca Paulo Leonar.

Além do risco aos usuários da rodovia, o prefeito também teme que um novo problema da pista volte a fazer com que o tráfego da PR-092 use algumas ruas da cidade como desvio – o que gera grandes transtornos aos moradores e à prefeitura.

“Sabemos que é uma obra cara e não acontece do dia para a noite, mas nosso pedido é que haja uma intervenção antes da rodovia ser totalmente comprometida para que o fluxo não precise ser deslocado totalmente para dentro da cidade, como aconteceu ano passado. Claro que o mais importante é que assim evitamos que vidas sejam colocadas em risco”, completa Paulo Leonar.

Além do acidente automobilístico, novos deslizamentos no local têm sido registrados em decorrência da grande quantidade de chuvas que cai sobre Wenceslau Braz. Equipes da prefeitura estão de sobreaviso para agirem de imediato em casos de emergências.