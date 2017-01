Catadores podem criar associação

O prefeito Wagner Martins recebeu na tarde dessa quarta-feira (18), no gabinete, os catadores de material reciclável de Ribeirão do Pinhal para tratar sobre alternativas para regularizar e melhorar as condições de trabalho e também a possibilidade da formação de uma associação.

O grupo de 14 pessoas juntamente com o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Alcídio Balduino de Souza Júnior (o Tuco), e o chefe de gabinete, Eneucino Iel, conversaram sobre as dificuldades no trabalho de coleta do lixo na cidade e apresentaram ideias para reduzir o problema.

O chefe do executivo explicou que pretende incentivar a coleta seletiva para diminuir a quantidade de resíduo encaminhado ao aterro sanitário e ajudá-los a criar uma entidade que pode melhorar o trabalho e ampliar os rendimentos da categoria.

Ficou acordado que novas reuniões serão marcadas para trocar mais informações.