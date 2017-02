Andirá cuida da água e esgoto

O primeiro mês de trabalho da nova gestão do Serviço Municipal de Água e Esgoto (SAMAE), de Andirá, tem sido de constantes desafios para propor soluções aos diversos problemas herdados. E são muitos, principalmente, pontos de redes estourados.

Infraestrutura adequada para manutenção dos serviços periódicos e modernização do sistema de gestão são metas que, segundo o diretor Presidente da Autarquia, Antônio Carlos Pícolo Furlan, fazem parte do novo planejamento estratégico do sistema, mas, vão ser alcançados gradativamente, pois há demandas de projetos e recursos que já estão sendo fomentados e apresentados. Hoje, segundo ele, o sistema opera com 40% a menos da sua capacidade, tamanho os problemas existentes.

Outra questão séria que ele apontou é a falta de informações, já que ao assumir o Sistema, no início do mês, não recebeu relatórios e documentações necessários para decodificar a atual realidade situacional.

“Tem sido um desafio administrar os problemas existentes e reais com essa falta de informações e documentos que estamos tendo que nos virar para obter”, disse, destacando que a própria Prefeita precisou ir à Curitiba, na sede da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), pedir relatórios de ações com os técnicos do órgão, principalmente relacionados à substituição de redes que não foram interligados nas residências e comércios.

A prefeita pediu uma força tarefa para os gestores do Samae, para que os problemas herdados possam ser resolvidos com urgência e eficiência para atender com eficácia a população.

Uma das demandas grandes é na região da Vila Americana, onde há, inclusive, um reservatório de água. Mas, devido aos diversos problemas do sistema da rede no local, acabam não chegando com suficiência às residências e o povo acaba sofrendo com a falta de água, mesmo tendo água disponível. Isso por que a região é uma das que teve as tubulações trocadas, mas, não foram interligadas às casas, nem tampouco feitos testes de vazão.

Esclarecemos que a bomba um que capta a água do rio das Cinzas não tem condições de funcionamento, pois o crivo se encontra totalmente assoreado e não há possibilidade de limpeza devido a cheia do rio das cinzas. Somente a bomba dois operando precariamente pois o equipamento está danificado e outro já em processo de compra”

A Prefeita pediu a identificação da situação destas tubulações trocadas e o porquê de não terem feito na seqüência as interligações. Por isso, os técnicos da Funasa apresentarão relatório nos próximos dias. Enquanto isso, os profissionais do Sistema de Água têm trabalhado dia e noite, inclusive nos finais de semana, para tentar suprir as diversas demandas pontuais. Nesta semana, por exemplo, foram vários os pontos de redes estourados, que necessitaram de operações de urgência para solução. A falta de energia em um dos dias desta semana, também foi fator contribuinte para a problematização.

Mobilização

Este final de semana a equipe está toda nas ruas. O Jardim Paraná teve rompimentos, interrompeu fornecimento e a equipe conseguiu resolver. Na tarde deste sábado a equipe foi para a Rua Tupi e o Jardim América, outros locais com apresentações sérias de rompimentos, o que acabou tendo interrupção do fornecimento de água. Eles estão trabalhando no local para resolver. A Rua São Paulo também apresentou problemas neste sábado de vazamento na rede e a equipe deve resolver ainda neste sábado ou no máximo neste domingo. O Samae também está fazendo obras nas proximidades do Asilo.

O diretor do Departamento de Água e Esgoto, Nelson Wolpi de Oliveira Filho, informou que nestes primeiros 30 dias de gestão do sistema o foco tem sido levantar os problemas reais e administrar os problemas pontuais diários. Concomitantemente a isso, a direção e a prefeita têm articulado projetos e ido até a capital para buscar apoio para a solução. Nesta sexta-feira o diretor esteve em Maringá, na sede do Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná – Cispar, onde foi levar equipamentos do laboratório para serem consertados e calibrados. O diretor informou, também, que já fez o pedido de uma nova bomba nova para captação de água no Rio das Cinzas, o que deve melhorar muito a captação.

O Presidente explicou questões sobre os valores dos talões de água que, segundo muitos moradores, teve elevações este mês. Ele justificou apontando que o último mês teve alto índice de consumo na cidade, por ser período de férias, festas e início de ano novo. O consumo aumenta. Além disso, a leitura do mês teve diferença de datas de captura de dados, chegando, em alguns casos, há quase 40 dias, o que acabou aumentando também. “A questão é a seguinte: primeiro, depende de cada grupo; segundo, leram antecipadamente o mês de dezembro o que acumulou entre 33 e 37 dias. E ainda coincidiu com as festas de fim de ano que historicamente tem aumentado o consumo, por isso, esta última medição de volume teve um aumento significativo”, explicou, destacando que o próximo mês, já deve ter o valor abaixado.