Joaquim Távora ganha fórum

O prefeito Gelson Nassar(PSDB) esteve esta semana em Curitiba em reunião com o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, Desembargador Paulo Roberto Vasconcelos,e o líder do governo na Assembleia Legislativa, Luiz Cláudio Romanelli.

Foi assinada a autorização de licitação do novo Fórum da Comarca de Joaquim Távora.

Com isso, será garantida a toda a população de Joaquim Távora, Guapirama e Quatiguá uma nova estrutura e acesso mais ágil à Justiça.

O imóvel terá 1.511,41 m² de área construída.