Doações hoje em Joaquim Távora

Para internos do asilo São Vicente de Paula

Neste sábado, dia 24, o grupo da igreja CFA(Centro Familiar de Adoração) da cidade de Joaquim Távora está promovendo entregas de presentes para os 33 internos do asilo São Vicente de Paula.

Além de presentes, são entregues fraudas geriátricas, produtos de limpeza e higiene pessoal e uma cadeira de rodas que foi adquirida com doações do comércio da cidade e da comunidade geral e da região.

O grupo da Célula 14 composta pelo líder João Victor e anfitriões Júlio e Juliane mais a estudante Yasmim se reuniram e montaram essa ação social.