Dentista mostra pirotecnia

Inventada na China, a pirotecnia consiste na técnica de fins artísticos de utilizar o fogo e/ou explosivos e fogos de artifício visando entretenimento público.É o que faz o cirurgião-dentista platinense Adriano Pimenta(fotos) há 20 anos no quintal nos fundos de sua residência( rua Marechal Floriano Peixoto, 722).

Ele reside no centro de Santo Antônio da Platina e, nos primeiros minutos deste domingo,dia primeiro, apresentará novamente o espetáculo, para deleite principalmente dos vizinhos.

Ele contou que gostava de fogos desde menino e que resolveu aprender, primeiro com o saudoso Tião Bica, depois foi auto-didata e, mais recentemente, com o também platinense Hélio Coutinho, especialista no segmento.

Adriano prefere comprar as varas, estopins e todo o material na capital paulista, pelo preço e porque conhece os melhores produtos e empresas.

Nunca houve acidente e sua família, a pedagoga Viviane e as duas filhas, Vitória e Diovana, também aprovam a iniciativa.