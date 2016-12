Corpo de José Zava Barbosa será sepultado hoje

Produtor rural tinha 90 anos e será enterrado no cemitério São João Batista em Santo Antônio da Platina

O corpo de José Zava Barbosa(fotos) será sepultado nesta sexta-feira (30), as 17 horas no cemitério São João Batista, em Santo Antônio da Platina.

Ele tinha 90 anos e teve falência múltipla dos órgãos.

De tradicional família platinense deixou a viúva, Terezinha,85 anos, e seus 13 filhos, 25 netos e 13 bisnetos.

O produtor rural residia no Taquaral, zona rural.

O corpo está sendo velado na funerária Platinense.