Assume novo comandante do TG de Santo Antônio

Na noite de quinta-feira,dia 22, o prefeito em exercício de Santo Antônio da Platina Jorge Cendon Garrido(foto)empossou o novo comandante do Tiro de Guerra 05/004, sargento Marcelo Ferreira, que substitui o subtenente Elvandir Machado.A solenidade foi na sede do TG, na rua Coronel Capucho.

Participaram os três e mais o presidente da Câmara de Vereadores Valdir Domingos de Souza(PSDB), e o prefeito eleito José da Silva Coelho Neto/PHS(foto).

Machado ficou durante dois anos exercendo o comando de forma participativa e comprometida.Nasceu em Santa Maria(RS)para onde retornará após 20 anos.Ele tem 46 anos,um casal de filhos e se disse agradecido pela acolhida dos platinenses.

Ferreira fará 40 anos no próximo dia dois de janeiro. Nasceu em Santo Antônio da Platina e se formou no quartel de São Miguel do Oeste,interior de Santa Catarina.É casado com Gesiane, com quem possui uma filha, Amábile.