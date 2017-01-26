Mural de Recados

EU ACHAVA QUE O ADMINISTRADOR ELEITO FOSSE ECONOMIZAR, PORTANTO ME ENGANEI ESTÁ ENCHENDO A PREFEITURA DE CARGOS COMISSIONADOS ENVOLVENDO ATÉ PARENTE DE VICE PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA. AS CIDADES VIZINHAS ESTÃO TODOS EM ECONOMIA DEMITINDO. A CADA SEMANA PUBLICA UMA LISTA DE CARGOS. OLHA A CIDADE COM RUAS ESBURACADAS, ESTRADAS JÁ PRECISANDO DE MANUTENÇÃO E SÓ PENSANDO EM CONTRATAÇÃO, E AINDA PESSOAS SEM EXPERIÊNCIA NENHUMA SAÚDE COM FALTA DE “MÉDICOS” TOMA CUIDADO PREFEITO, ISSO NÃO É UMA CRITICA PARA TE PREJUDICAR É SÓ UM ALERTA, VOCÊ FEZ MUITOS VOTOS. A DECEPÇÃO PODE SER GRANDE. Responder
EU ACHAVA QUE O ADMINISTRADOR ELEITO FOSSE ECONOMIZAR, PORTANTO ME ENGANEI ESTÁ ENCHENDO A PREFEITURA DE CARGOS COMISSIONADOS ENVOLVENDO ATÉ PARENTE DE VICE PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA. AS CIDADES VIZINHAS ESTÃO TODOS EM ECONOMIA DEMITINDO. A CADA SEMANA PUBLICA UMA LISTA DE CARGOS. OLHA A CIDADE COM RUAS ESBURACADAS, ESTRADAS JÁ PRECISANDO DE MANUTENÇÃO E SÓ PENSANDO EM CONTRATAÇÃO, E AINDA PESSOAS SEM EXPERIÊNCIA NENHUMA SAÚDE COM FALTA DE “MÉDICOS” TOMA CUIDADO PREFEITO, ISSO NÃO É UMA CRITICA PARA TE PREJUDICAR É SÓ UM ALERTA, VOCÊ FEZ MUITOS VOTOS. A DECEPÇÃO PODE SER GRANDE.
Quem é a funcionaria da loja DE MODAS de Quatigua, é solteira?
Nunca tivemos um prefeito tão bom como o atual “Bí”. Fantástico!! Agora nem preciso ir para África como tinha planejado, pois as ruas da cidade estão uma selva maravilhosa. Parabéns Bí pelo reflorestamento – joinha!