Café Ghini 500g Grãos Gourmet

Avaliado como 5.00 de 5, com baseado em 1 avaliação de cliente

R$24,00

100% Arábica

-Peneira 17-18*

-Torra média

O Café Ghini é cultivado em regiões de cerrado, com altitude acima de 900 metros. É rigorosamente selecionado e possui uma maturação uniforme, a colheita é efetuada com praticamente 100% da maturação dos grãos. Características estas que definem nosso diferencial, alcançando assim um café com uma doçura acentuada, aroma agradável e uma acidez equilibrada.

