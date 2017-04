Seminário reúne mais de 100 pessoas da região

Aproximadamente 110 pessoas dos 22 municípios da regional da Secretária de Estado da Família e Desenvolvimento Regional (SEDS) se reuniram nesta quinta-feira, 6, na sede do complexo SESC/SENAC em Jacarezinho. O Seminário de Aprendizagem Profissional também contou com a participação de representantes da Secretaria de Justiça (SEJU).

Durante a abertura o chefe regional da SEDS Lisandro Baggio destacou a parceria com o SENAC/SESC e com a SEJU. “A nossa Secretária Fernanda Richa mandou um abraço a todos os presentes. A finalidade deste evento é possibilitar um espaço de troca de experiência, pesquisa, discussão e debate sobre os principais desafios e possibilidades da aprendizagem no cenário social”, argumentou Lisandro Baggio.

O chefe regional também explicou sobre a importância do tema em questão inclusive em relação a capacitação da mão de obra e a colocação no mercado de trabalho. As palestras foram ministradas por técnicos e servidores do Sistema que falaram da importância da parceria e da Lei em vigor.

Durante o Seminário também participaram como participantes funcionários de empresas que no passado tiveram a oportunidade neste ramo. O Gerente da Cooperativa SICREDI em Jacarezinho Adriano Guarani também falou sobre o tema e a importância que a unidade deu a profissionais e que hoje são servidores efetivos.

Os técnicos do Escritório Regional da Secretária de Estado da Família e Desenvolvimento Regional falaram sobre as Deliberações que dão sustentabilidade ao tema. “Todos os funcionários estão dispostos para auxiliar em algum tema. É importante lembrar que aprendizagem é o mesmo que qualificar, ou seja, proporcionar possibilidades em busca do acesso ao conhecimento propiciando um país de igualdades com um crescimento social e moral a todos”, finaliza Lisandro Baggio.