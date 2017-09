Musa do Atlético/PR posa nua para revista Sexy

Também foi Miss Bumbum Paraná

A modelo Débora Santos, que ostenta o título de Miss Bumbum Paraná 2016, fez ensaio nu para revista Sexy. Ela será a capa da publicação em outubro.

Para ‘matar’ a curiosidade dos marmanjos de plantão, a beldade divulgou alguns cliques dos bastidores da sessão de fotos. O material foi produzido no aeroclube de Campinas, no interior de São Paulo, tendo como cenário um hangar repleto de aviões.

“Queria algo diferente, ousado e que mexesse com esse fetiche que as mulheres têm de transar no avião, nas alturas. Aliás, esse é meu maior fetiche.

E nunca realizei, nem mesmo durante o ensaio”, diverte-se a modelo. “Fiquei bem excitada, não só por ter abusado das poses quentes, mas pelos olhares indiscretos dos pilotos que passavam por lá.

Eles formaram um grupinho e a equipe da revista teve que fazer um paredão pra ninguém ficar espiando tanto. Foi instigante”.

Nos bastidores das fotos, Débora fez outra revelação picante. Ela contou que acumula fetiches. “Meus ex-namorados sempre foram bem tradicionais, não gostavam de muitas aventuras. Tenho muitas fantasias de lugares. Ainda quero transar na praia, numa avenida bem movimentada e no avião. Espero realizar algumas depois da revista. Quem sabe não começa a chover na minha horta”, diz sorridente.

A revista Sexy de Débora chegará às bancas de todo o Brasil no dia 16 de Outubro. A publicação contará com um pôster especial. O ensaio é assinado pelo fotógrafo carioca Patrick Brito.