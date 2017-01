Secretário de Comunicação de Andirá

Ele tem 36 anos, é jornalista formado desde 2006, pedagogo, especialista em Educação Especial Inclusiva, em Psicopedagogia, Docência do Ensino Superior e está se cursando a graduação de Comunicação Institucional e mais três especializações: Publicidade e Propaganda, Comunicação Pública e em Educomunicação. Agora está se preparando para a entrada no mestrado. O novo suporte na gestão da nova prefeita de Andirá, Ione Abib, é conhecido no Norte Pioneiro pelas experiências em projetos públicos voltados à comunicação governamental e pesquisas na área da teoria da Educomunicação, tema que o colocou como um dos pesquisadores paranaenses no Núcleo de Comunicação e Educação da Universidade de São Paulo.

Tiago Silvio Dedoné(foto) nasceu em Bandeirantes, hoje reside em Andirá e tem no currículo longos anos de experiências profissionais que o gabaritaram para a comunicação pública. Foi coordenador do núcleo de comunicação da Universidade Sem Fronteiras, lecionou no curso de jornalismo da Faculdade Cristo Rei, de Cornélio Procópio; foi professor em cursos de graduação e pós – graduação no Ensino Alpha, pólo da Universidade Metodista, em Andirá. Também trabalhou como jornalista da Folha de Andirá.

O nome de Dedoné já era cotado para a Secretaria de Comunicação desde o ano passado, quando ele abdicou do cargo que já ocupava na gestão do então prefeito José Ronaldo Xavier e assumiu a coordenação da comunicação da campanha da Prefeita eleita. Em 2012 eles já tinham trabalhado juntos, durante o período da campanha eleitoral. Logo após a sua saída, da prefeitura, a Secretaria de Comunicação foi extinta.

Nesse retorno, o jornalista assume além da comunicação pública, a responsabilidade de gerenciar a cultura na cidade. Isso por que o projeto da prefeita foi a fusão dos campos, criando a Secretaria Municipal de Cultura e Comunicação. “Foi uma alegria grande quando eu soube dessa fusão, pois os campos dialogam muito e eu tinha, também, muitos projetos para as políticas de democratização cultural. Agora vamos intensificar as articulações, como deseja a prefeita e o povo andiraense, para colocar os projetos em prática e turbinar a cultura na cidade”, disse ele, que está responsável pelo Cine Teatro São Carlos, Telecentros, Biblioteca Municipal, Banda Marcial, Casa da Memória e projetos para a área.

No plano de gestão do novo Secretário consta projetos ousados, pautado pela Prefeita durante o período eleitoral em conjunto com movimentos e ativistas culturais da cidade. Entre os projetos que devem nascer, estão: Cultura nos Bairros (as comunidades terão núcleos de oficinas, cursos, debates e eventos culturais); incentivo a criação Academia de Ciências, Letras e Artes de Andirá (ACLAA); Festival de Talentos Especiais, destinado aos artistas com deficiências; Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PROMIC) – para auxílio às companhias e grupos de artes -; criação da Orquestra Sinfônica Jovem; Escola Popular de Comunicação e Artes (cursos e oficinas gratuitos de teatro, dança contemporânea, Ballet, música, Hip Hop, artes plásticas, fotografia, audiovisual), Conselho Municipal de Cultura, Festivais de Música, Teatro, Dança, Hip Hop; os Jogos Florais (Festival Literário). A reestruturação de alguns equipamentos públicos, como o Cine Teatro e o Telecentro, estão na pauta também.

No que tange a comunicação, os planejamentos de gestão continuam embasados na perspectiva da educomunicação. Os projetos para esta área também são vários, entre os quais, a criação do Núcleo de Participação Popular; modernização do site da Prefeitura facilitando acesso e legitimando mais mecanismos de transparência; Conselho Municipal de Comunicação social; criando da revista e do jornal (nas versões impresso e virtual), Núcleos de Transparência (espaços em todos os equipamentos públicos de fluxo de pessoas, com ambientes para exposição de editais, utilidade pública, reportagens com informações úteis à população, espaço para interatividade com o poder público, por meio de sugestões, críticas); modernização do Telecentro; democratização e novos projetos na Biblioteca Municipal. Segundo o novo Secretário, o desafio é grande, mas, está preparado para o que ele chama de “necessárias melhorias, nos norteamentos das políticas nestes setores”.