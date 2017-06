Pousada Cabana do Lago promove sua 1ª Festa Julina

Será no dia 1º de julho.

A Pousada Cabana do Lago promove a 1ª Festa Julina da Cabana do Lago, que será no dia 1º de julho à partir das 17 horas.

Terá música caipira, uma roda de viola com muita animação.

Também haverá apresentação de danças com o grupo do CTG(Centro de Tradições Gaúchas) Coxilha Platinense e quadrilha.



Comidas típicas como espetinhos, milho assado/ cozido, pamonha, pipoca, doces, canjica e arroz doce.

Apenas R$ 24,90 por pessoa. Incluindo Quentão.

As outras bebidas serão vendidas à parte.

Pacote de hospedagem promocional

A Pousada possui diversos quartos para hospedagem no final de semana da festa o pacote promocional deste final de semana será de R$ 349,00 por casal, (Entrada no sábado as 14:00h + café as 17:00h + Almoço de domingo).

Para mais informações entre em contato com a central de reservas pelos telefones: (43) 99650-0461 ou através do Whatsapp (43) 99977-1551 e (41) 99953-3970

www.pousadacabanadolago.com.br/

[email protected]

Facebook: pousadacabanadolago

A Pousada Cabana do Lago fica situada às margens da BR 153, km 59