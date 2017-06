Confira programação do Dia do Sagrado Coração de Jesus

Nesta sexta-feira em Santo Antônio da Platina

A Paróquia de Santo Antônio de Pádua(centro de Santo Antônio da Platina) realiza nesta sexta-feira, 23,o Dia do Sagrado Coração de Jesus(Oração pela Santificação do Clero).

Haverá a vigília com o Santíssimo Sacramento(foto) na igreja Matriz.

Iniciando com celebração de missa às 6h30m ,com continuação às sete horas com terço no comércio(Cursilho),dando entrada oito horas com o Movimento Serra,às dez horas catequese com as crianças e adolescentes,a seguir Pastoral da Saúde alertando os cuidados diários.

Às 11 horas prossegue com o grupo da Pastoral do Menor Carcerária,e continuando meio-dia com a Pastoral Esperança/Focolares/Jovens.

às 13 horas fieis se reúnem com o grupo Legião de Maria(Marianos; às 14 horas com o RCC(Renovação Católica Carismática),e às 15 horas Catequese e MFC(Movimento Familiar Cristão).

Às 17 horas Apostolado da Oração juntamente com o MFC,a seguir 18 horas com Sementinha/Coroinhase e IAM.

As 19 horas continua com Ministros da Eucaristia\SAV,e na sequência celebração de missa e procissão do Sagrado Coração.