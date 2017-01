Tomazina faz Carnaval especial

Tomazina aguarda ansiosamente pela chegada do Carnaval. A prefeitura confirma: a cidade terá um grande evento. Conhecida como uma das melhores de todo o estado, em 2016 a festa precisou ser cancelada devido às despesas causadas pela chuva que impactaram fortemente o município. Neste ano, a “Tomazina Folia 2017” contará com grandes atrações locais e nacionais, de 24 a 27 de fevereiro.

Os preparativos do Carnaval estão a todo vapor. A cidade de pouco mais de 8,5 mil habitantes espera receber cerca de 15 mil turistas durante os quatro dias, segundo a quantidade média de foliões das últimas edições do evento, vindos tanto da região do norte pioneiro como de outros locais do estado e do país.

A população da cidade está ansiosa com a volta da festa que sempre animou a região. Lucas da Silva Reis, de 25 anos, diz que está contando os dias para o Carnaval. “Sempre pulei carnaval em Tomazina, uma festa melhor do que a outra. Vem gente de todo lugar e o comércio ‘bomba’. Neste ano os shows prometem ser excelentes”, declarou o rapaz.

Haverá praça da alimentação, equipe de segurança e banheiros químicos para todos, além de estacionamento opcional,no valor máximo de R$ 10,00. Os foliões poderão optar ainda por três espaços para pular o carnaval: pista, área VIP ou camarote.

Para manter o equilíbrio financeiro das contas municipais, neste ano os foliões da pista vão pagar uma taxa popular, que será destinada ao custeio do evento e às instituições de caridade do município, incluindo o Hospital São Vicente de Paulo, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) e creches municipais.

Sempre pulei carnaval em Tomazina, uma festa melhor do que a outra, vem gente de todo lugar e o comércio ‘bomba’. Neste ano os shows prometem ser excelentes”

A Avenida da Prainha, local onde a festa acontece, passou por uma grande reforma em 2010, tendo 3 mil metros quadrados recuperados, e está preparada para o grande fluxo de pessoas. A Avenida contará com uma ampla estrutura, incluindo pista coberta com grandes tendas, que não deixarão a possibilidade de chuva afetar a festa, segundo a Prefeitura.

O prefeito da cidade, Flávio Zanrosso (PSD), aponta que,“mesmo diante da instabilidade financeira vivenciada em todo o país, nosso carnaval é uma festividade que faz parte da tradição de Tomazina. Além de significar muito para a cultura municipal, possibilita a promoção do turismo, renda e aquecimento do comércio local, pois milhares de pessoas são atraídas pelo evento”.

ATRAÇÕES

24/02 Sexta-feira – Léo e Raphael.

25/02 Sábado – Banda 3 Canto.

26/02 Domingo – Vila Baggage.

27/02 Segunda-feira – Art Conquista.

DJs todos os dias.

VALORES

Pista por pessoa:

1º Lote (01/02 a 15/02) – R$20,00 e 1 (um) quilo de alimento não perecível.

2º Lote (16/02 a 23/02) –R$ 30,00 e 1 (um) quilo de alimento não perecível.

3º Lote (a partir de 24/02) – R$40,00 e 1 (um) quilo de alimento não perecível – ingressos conforme disponibilidade.

Área VIP por pessoa:

1º Lote (01/02 a 15/02) – R$120,00 e 1 (um) quilo de alimento não perecível.

2º Lote (16/02 a 23/02) –R$ 150,00 e 1 (um) quilo de alimento não perecível.

3º Lote (a partir de 24/02) – R$180,00 e 1 (um) quilo de alimento não perecível – ingressos conforme disponibilidade.

Camarote para 10 pessoas:

1º Lote (01/02 a 15/02) – R$1.000,00 e 10 (dez) quilos de alimento não perecível.

2º Lote (16/02 a 23/02) – R$ 1.300,00 e 10 (dez) quilos de alimento não perecível.

3º Lote (a partir de 24/02) – R$1.600,00 e 10 (dez) quilos de alimento não perecível – ingressos conforme disponibilidade.

Pontos de Venda:

Tomazina: APAE (43) 3563-1418.

Japira: Posto Amarante (43) 99101-3342.

Jaboti: Angel Fashion (43) 98804-0079.

Ibaiti: Canal da Moda (43) 3546-4452.

Figueira: Franet Informática: (43) 3547-2062.

Pinhalão: Belíssima Cosméticos (43) 98816-6725.

Siqueira Campos: Jacó informática (43) 3571-1688.

Wenceslau Braz: Loja Rosa Morena (43) 3528-2194.

Joaquim Távora: Everton (43)99852-1352.

Quatiguá: Angélica (43)99653-9194.

Santo Antônio da Platina: Gisele (43)99614-0398.

Mais informações no site da Prefeitura (http://www.tomazina.pr.gov.br/home/) ena fanpage oficial no Facebook (https://www.facebook.com/PrefTomazina/).

Para informações sobre hospedagem na cidade, enviar e-mail para:

turismo@p-tomazina.pr.gov.br