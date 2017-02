Apadrinhamento ajuda crianças em Ibaiti

Fabiana Ferrari(foto),Juíza de Direito da Vara Criminal e Anexos da Comarca de Ibaiti, convida todos a participarem do projeto Apadrinhamento Afetivo de Crianças e Adolescentes em Acolhimento Institucional.

A iniciativa visa proporcionar às crianças e aos adolescentes, que dificilmente serão inseridos em famílias substitutas, a possibilidade de resgatar o direito à convivência familiar, conforme prevê o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, por meio de famílias que se dispõem em participar da vida do acolhido estabelecendo vínculos afetivos seguros e duradouros.

os padrinhos afetivos não serão vinculados ao processo de adoção. O principal objetivo do projeto é proporcionar ao acolhido, situações cotidianas de uma família e auxiliar em seu processo de desenvolvimento”

O Projeto proporciona fortalecimento saudável através de relações afetivas, além de inseri-las novamente ao convívio social. Os padrinhos, através de um ato de amor, acompanharão o desenvolvimento da criança ou do adolescente com poucas chances de adoção, estimulando a rotina familiar, realizando visitas, passeios, incentivando o estudo, bem como outras atividades familiares.

Para mais informações, as pessoas interessadas deverão comparecer ao Fórum Desembargador Hugo Simas, Rua Olavo Ribeiro da Silva, s/n, centro, Ibaiti, em 20 de fevereiro às 18:30 horas.