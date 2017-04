Só Zerinho Pro Tork Moto Show se apresenta

No interior do Rio Grande do Sul

A Só Zerinho Pro Tork Moto Show promete agitar a Macela 2017, que acontece nesta quinta-feira, dia 17 de abril, no Parcão, em Cachoeirinha. A apresentação está programada para às 21h. Na sequência, às 23h, rola um passeio até a cidade de Osório, onde a festa segue até de manhã.

Com carros, karts, quadriciclos e motocicletas especialmente preparadas, a equipe executa diversas manobras no estilo wheeling e drifting. Algumas contam com efeitos especiais e ainda com a participação do público, tornando o espetáculo ainda mais emocionante.

Serviço

O que: Só Zerinho Pro Tork Show

Onde: Parcão – Cachoeirinha (RS)

Quando: Quinta-feira, 15 de abril

Quanto: Entrada franca

A Só Zerinho Pro Tork Moto Show tem o apoio da NOS Energy Drink.