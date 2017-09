Wenceslau Braz resgata tradição das escolinhas de futsal

Investimento e estrutura geram resultados

Quem acompanha o esporte de Wenceslau Braz sabe que o município teve grande tradição em categorias de base no futsal em décadas passadas. Infelizmente, essa herança se perdeu com o tempo, porém começa a voltar com força total em 2017 após investimentos e ações concretas da atual gestão municipal.

O cenário começou a mudar com a implantação de uma visão profissional sobre a prática do esporte, com a contratação de professores da área e investimentos na estrutura. Isso resultou na melhoria das condições para o ensino e a prática do futsal.

Os resultados podem ser sentidos em apenas nove meses da atual gestão. O número de alunos das escolinhas subiu vertiginosamente e hoje mais de 150 crianças e jovens recebem aulas de futsal.

“A gente precisava dar um olhar profissional ao esporte, e não apenas de ter apenas por ter. Então investimos em profissionais e na participação de ligas e o resultado é este que todo mundo está vendo, com o nosso futsal voltando a levar o nome de Wenceslau Braz para várias regiões e conseguindo resultados expressivos mesmo em tão pouco tempo de trabalho”, destaca o secretário municipal de Esportes e Lazer, Michael Santos.

Equipe sub 17 de Wenceslau Braz foi campeão regional neste fim de semana

Entre os resultados expressivos estão a da etapa deste fim de semana do Gran Prix de Futsal da Liga Sul Norte Pioneiro de Desportos, disputada em Wenceslau Braz e que teve o time da casa como grande campeão nas categorias sub 15 e sub 17.

O prefeito de Wenceslau Braz, Paulo Leonar (PDT), mais uma vez reafirma a seriedade com que o esporte é tratado pela sua gestão. “Temos no esporte um ponto fundamental nas políticas direcionadas às crianças e aos jovens. O esporte tem um poder enorme de tirar as pessoas da rua e ajudar a formar bons cidadãos, com disciplina e uma vida saudável. Além do lazer, hoje o futsal e as outras modalidades desempenham um papel social de extrema importância”.

REFORMAS DAS PRAÇAS ESPORTIVAS

Uma das primeiras medidas em 2017 foi a reforma das praças esportivas do município. Os dois locais para a prática do futsal, Ginásio de Esportes Edmar Luiz Costa e a Quadra da Vila Verde, estavam em péssimo estado de conservação.

A prefeitura realizou reformas amplas nos dois lugares e possibilitou que as escolinhas pudessem proporcionar treinos com segurança e boas condições aos alunos.

UNIFORMES PADRONIZADOS

Outra ação inédita da prefeitura foi a confecção de uniformes padronizados para os alunos das escolinhas. Quem mora no município com certeza já encontrou crianças e jovens indo treinar com as roupas próprias para a prática esportiva.

O detalhe é que a confecção destes uniformes não teve custos aos cofres públicos, uma vez que foram patrocinados pelo comércio local, que abraçou a causa e tem sido um grande parceiro da retomada do esporte brazense.

Texto: Lucas Aleixo

Foto: Renata Moura