Wenceslau Braz: Goleiro marca dois em vitória do time

Vitória contra Jaguariaíva

Durante competições esportivas é comum aparecer histórias que inspiram, e a de Wellington é uma delas, o atleta do Arremesso de Peso, goleiro e cobrador de bolas paradas da equipe da APAE – Wenceslau Braz participa pela 18° vez dos Jogos Escolares do Paraná.

Aos 32 anos, Wellington nunca ficou de fora dos JEPs desde que participou pela primeira vez, além da dedicação ao esporte, também é destaque pelo espírito de liderança, “Às vezes tenho que conversar com meus colegas durante os treinos para orientá-los”, conta o atleta que considera disciplina primordial.

Na primeira partida pelo grupo masculino C, ele brilhou, marcou 2 gols na vitória por 4×0 sob o time de Jaguariaiva.

Os 64º Jogos Escolares do Paraná são promovidos pelo Governo do Estado, por meio das Secretarias do Esporte e Turismo e da Educação, com apoio do município de Wenceslau Braz.