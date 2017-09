Pro Tork vence três categorias de Cross-Country

Na segunda etapa do Brasileiro

O Campeonato Brasileiro de Cross-Country teve a segunda etapa da temporada 2017 realizada no fim de semana, dias 16 e 17 de setembro, no município de Matinhos, localizado no litoral paranaense. A Pro Tork Racing Team dominou o evento, vencendo três categorias, além de conquistar outros bons resultados.

Jacson Keil ganhou a XC1 de ponta a ponta, enquanto Jocimar Ferreira foi o mais rápido na Nacional A e Nacional B. A equipe contou ainda com Rodil Araújo, segundo na 230cc, Guilherme da Silva, segundo na Nacional B e sexto na Nacional A, Ana Fietz, quinta na Nacional B, e Alencar Krefta, quarto na Over 45 e quinto na Over 35.

De volta as suas casas, os pilotos retomam os treinos. O Campeonato Brasileiro de Cross-Country 2017 tem sua terceira e penúltima etapa programada para acontecer nos dias 14 e 15 de outubro, também no Paraná. Porém, a cidade ainda não consta no calendário da CBM – Confederação Brasileira de Motociclismo.