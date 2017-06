Pro Tork Racing Team sobe ao pódio

Na quarta etapa do Paranaense de Velocross

A quarta etapa do Campeonato Paranaense de Velocross 2017 foi marcada por vários acidentes neste fim de semana, dias 17 e 18 de junho, na cidade de Quitandinha, localizada a cerca de 70 quilômetros da capital do Estado. Os pilotos Pro Tork tentaram buscar bons resultados, mas também sofreram com a pista.

Os destaques foram Márcio Lago – que venceu a disputa da VX3 Nacional, Rodil “Ferrugem” Júnior – segundo na VX3 Nacional, Alex Júnior – com o segundo lugar nas categorias 230cc e Força Livre Nacional, e Ana Cláudia Fietz – também segunda colocada na VXF Nacional.

Paulo Stedile, que liderava a classificação da VX3 Especial, foi o mais rápido nos treinos, porém, sofreu uma queda e teve que abandonar o evento. “Cai em uma curva de alta e a moto veio por cima de mim. Quebrei o braço e desloquei o ombro. Férias forçadas, passo por cirurgia nesta terça, mas espero voltar em breve”, disse.

O Campeonato Paranaense de Velocross 2017 tem sua quinta etapa programada para acontecer nos dias 5 e 6 de agosto, em Piên.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da NOS Energy Drink.