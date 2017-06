Pro Tork na liderança do Brasileiro de Enduro de Regularidade

Na categoria Master

A Pro Tork segue na liderança do Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade, após o bom resultado de seu piloto, Emerson Loth, no Enduro das Neves, válido pelas nona e décima etapas do Nacional. Um segundo lugar foi suficiente para cumprir o objetivo na categoria Master. O evento aconteceu neste fim de semana, dias 24 e 25, em Braço do Norte (SC).

No sábado, os competidores percorreram um longo trajeto, com aproximadamente sete horas de duração, e mais de 170 km de trilhas no interior dos municípios de Braço do Norte e Orleans. Já no domingo, a organização reservou mais 130 km de trilhas, no interior dos municípios de Braço do Norte, São Ludgero e Gravatal.

Bomba comemorou o desempenho. “Cometi alguns erros de navegação e deixei a vitória escapar. Mas estou feliz, abri de 25 para 29 pontos de vantagem na classificação. Aos poucos, vou indo na direção do título. Faltam apenas quatro etapas, agora é trabalhar para as próximas provas”, afirma o atleta, conhecido como Bomba.

O Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade terá suas 11ª e 12ª etapas realizadas nos dias 22 e 23 de julho, no Ceará. Já a final está programada para 30 de setembro e 1° de outubro, em Minas Gerais.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da NOS Energy Drink.