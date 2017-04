Pro Tork garante bons resultados

Na segunda etapa do Brasileiro de Velocross

O Campeonato Brasileiro de Velocross 2017 teve sua segunda etapa realizada no fim de semana, em Canoinhas (SC). A Pro Tork Racing Team marcou presença e conquistou bons resultados, com destaque para Jacson Keil(foto), vencedor da categoria principal, a VX1.

Jacson ainda foi o primeiro colocado na Força Livre Nacional, segundo na 230cc e quinto na VX2. “Fiquei feliz em levar a equipe ao lugar mais alto do pódio na VX1. Foi um belo evento, com disputas acirradas em todas as classes. Saio satisfeito com meu desempenho”, disse.

Fiquei feliz em levar a equipe ao lugar mais alto do pódio na VX1. Foi um belo evento, com disputas acirradas em todas as classes. Saio satisfeito com meu desempenho”

A equipe também comemorou as conquistas de Rodrigo Taborda, primeiro lugar na VX2 e terceiro na VX1, Paulo Stedile, quinto na VX3 Especial, Lucas Basso, quarto na VX2, e Marcio Lago, terceiro na VX3 Nacional.

De volta as suas cidades, os pilotos retomam a preparação para a terceira etapa do Campeonato Brasileiro de Velocross 2017, programada para acontecer nos dias 6 e 7 de maio, em Sete Quedas (MS). A Pro Tork Racing Team vai bem na disputa pelos títulos da temporada e espera crescer ainda mais na competição.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da NOS Energy Drink.