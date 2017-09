Pro Tork faz show de motocross estilo livre

No Interior do Mato Grosso

A cidade de Sinop (MT) comemora 43 anos de fundação nesta quinta-feira, dia 14 de setembro. Para celebrar o aniversário, teve início no sábado um cronograma repleto de atrações.

Nesta segunda-feira, Gilmar “Joaninha” Flores entra em cena para radicalizar a festa com um super show de motocross estilo livre, a partir das 21 horas, no Centro de Eventos Dante de Oliveira. A entrada é franca.

Junto aos atletas Robertt e Henrique “Zoio” Balestrin, que retorna as apresentações após se recuperar de um acidente, Joaninha promete levar o público ao delírio com um belo repertório de manobras radicais. Entre elas, destaque para Underflip Heel Clicker, Underflip One Hand, Backflip Double Can Indian Air, Backflip Superman, Backflip Nec-Nec e Backflip Heelclicker.

Serviço:

O que: Show de motocross estilo livre com Joaninha

Quando: Segunda-feira, dia 11 – 21h

Onde: Centro de Eventos Dante de Oliveira – Sinop (MT)

Quanto: Gratuito

Joaninha é piloto oficial Pro Tork e sua equipe tem o apoio da NOS Energy Drink.