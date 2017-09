Pro Tork é destaque no Paranaense de Velocross

Pilotos venceram quatro categorias

A Pro Tork Racing Team foi o destaque da sexta etapa do Campeonato Paranaense de Velocross 2017, realizada no fim de semana, no município de São João do Triunfo, localizado a cerca de 130 quilômetros da capital do Estado. Seus pilotos venceram quatro categorias.

Rodrigo Taborda foi o primeiro a cruzar o arco de chegada nas classes principais, a VX1 e a VX2. “Busquei pontos importantes para seguir na briga pelos títulos da temporada”, destacou. Já Alex Junior ganhou a 230cc e a Força Livre Nacional, além de ser o segundo colocado na VX2.

Também defenderam a equipe os atletas Marcio Lago – segundo na VX3 Nacional e na 230cc, Ana Cláudia Fietz – segunda na VXF Nacional, Rodil “Ferrugem” Júnior – terceiro colocado na VX3 Nacional, Guilherme Roberto da Silva – quarto na Força Livre Nacional, Alencar Krefta – terceiro na VX5, quinto na VX4 Especial e ainda sexto na VX3 Especial, e Guilherme Roberto da Silva – sétimo na Força Livre Nacional.

De volta as suas cidades, eles se dedicam a preparação para o último desafio da temporada 2017. A data de 11 e 12 de novembro está reservada para a final, porém, o local ainda não consta no calendário de eventos da Federação Paranaense de Motociclismo. O certo é que a Pro Tork estará no gate pronta para acelerar.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da NOS Energy Drink.