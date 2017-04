Prefeito de Japira marca presença em Siqueira Campos

Segunda edição Mini Copa Unopar

O prefeito de Japira Walmir Wellington da Silva participou na manhã deste domingo,dia nove da solenidade de Abertura da segunda edição da Mini Copa Unopar de Futebol na cidade de Siqueira Campos. A competição, que é considerada um das maiores do Norte Pioneiro, teve a presença de jogadores representantes de 15 municípios.

Na ocasião,Walmir parabenizou os organizadores do evento e todas as equipes. “É uma satisfação participar da solenidade de abertura deste evento e ter nosso time representando Japira no Campeonato. Parabenizo todas as equipes, jogadores, técnicos e municípios envolvidos nesse evento que vem somar junto ao esporte da nossa região” disse Walmir.

Antes da abertura oficial houve a chegada das equipes participantes e a apresentação da Fanfarra Lar do Menor de Siqueira Campos. Houve também apresentação de Zumba.

Na partida de abertura, a equipe de Siqueira Campos venceu o Tomazina, em casa, pelo grupo B por 4×1. Os gols da equipe da casa foram feitos por Fumaça, Sandrinho, Anderson e X Mico. Já os visitantes descontaram com Filezinho. A próxima rodada acontecerá no dia 23 de abril. Onde Japira estreia no campeonato contra Jaboti.

O município de Japira está sendo representado no torneio pelo Club Atlético Japirense – CAJ.

Este slideshow necessita de JavaScript.