Futsal masculino de Wenceslau Braz classificado para final nos JEPs

Vai enfrentar Santana do Itararé

Na tarde desta terça-feira (13) ocorreram as partidas que definiram os finalistas do futsal. O masculino A foi a única categoria que teve sua competição realizada no sistema de grupos, isso ocorreu pela quantidade de instituições inscritas, seis no total.

Tendo em vista os moldes da competição, as partidas que ocorreram nesta terça foram entre os 1° e 2° lugares de cada grupo, sendo eles Colégio Sesi de Jaguariaíva (1° grupo A) x Colégio São Thomaz de Aquino de Wenceslau Braz (2° grupo B); e Colégio Estadual Humberto Alencar Castelo Branco de Santana do Itararé (1° grupo B) x Colégio Maria Isabel Guimarães de São João da Boa Vista (2° grupo A).

O Colégio São Thomaz de Aquino garantiu a vaga na final após vencer por 9 x 5 em um jogo com direito a virada – a equipe perdia por 4×3 até iniciar a reação.

Eles enfrentam o também vencedor Colégio Estadual Humberto Alencar Castelo Branco, que venceu o seu jogo por 5×1 e disputam a vaga para a Macroregional nesta quarta. As equipes de Jaguariaíva e São João da Boa Vista se enfrentam no jogo que vale a medalha de bronze.

Os 64º Jogos Escolares do Paraná são promovidos pelo Governo do Estado, por meio das Secretarias do Esporte e Turismo e da Educação, com apoio do município de Wenceslau Braz.