Futsal Feminino tem campeãs em Wenceslau Braz

Anfitriãs perderam de 7 a 1

A primeira equipe a se classificar nas quadras em Wenceslau Braz foi conhecida nesta tarde de domingo. O Colégio Anita Grandi Salmon de Sengés passou para a Fase Macrorregional dos JEPs com 13 gols marcados em apenas dois jogos contra o time da casa. Após vencer o Colégio São Thomaz de Aquino, de Wenceslau Braz, por 6×0 e 7×1, as meninas do time feminino B conquistaram o ouro.

As duas equipes também disputaram a classificação na categoria A, após empatarem a primeira partida em 3×3 o time da casa venceu o segundo jogo por 4×1 e conquistou a vaga na fase macroregional.

Os 64º Jogos Escolares do Paraná(JEPs) são promovidos pelo Governo do Estado, por meio das Secretarias do Esporte e Turismo e da Educação, com apoio do município de Wenceslau Braz.