Cidades do NP participam de Jogos Abertos em Sertaneja

Evento começou sexta-feira à noite

A partir desta sexta-feira, dia 30 de junho, Sertaneja volta a respirar esportes com a realização da 2º Etapa do60º Jogos Abertos do Paraná. As modalidades de Futebol, Futsal, Voleibol e Handebol serão definidos neste final de semana em partidas que serão realizadas no ginásio de Esportes Mirão, no Estádio Municipal Francisco Ribeiro e na quadra Antônio Stelatto.

Segundo o Chefe do Núcleo Regional de Esportes e Turismo do Paraná, Silvio Antônio Cunha, a expectativa é muito grande em relação às equipes que deverão passar para a próxima fase.

Nesta etapa participam os Municípios de Santo Antônio da Platina, Jacarezinho, Ribeirão Claro, Abatiá, Siqueira Campos, Ribeirão do Pinhal, Figueira, Joaquim Távora, Cornélio Procópio, Bandeirantes, Itambaracá, São Sebastião de Amoreira, Assaí, Santa Amélia e Uraí.

Para o prefeito Jamison Donizete, esta segunda etapa deverá movimentar toda a cidade, que torce para as equipes que participam deste evento. “Sejam novamente bem vindos à nossa cidade”, disse o prefeito. Acompanhe a programação desta etapa em Sertaneja.

Futebol:

01/07/2017 FRANCISCO RIBEIRO – ESTÁDIO MUNICIPAL

13:30 CORNÉLIO PROCÓPIO JACAREZINHO JOGO 01 M B

15:30 ITAMBARACÁ RIBEIRÃO CLARO JOGO 02 M B

02/07/2017 FRANCISCO RIBEIRO – ESTÁDIO MUNICIPAL

08:30 PERDEDOR JOGO 01 PERDEDOR JOGO 02 DECISÃO 3º / 4º Lugares M B

10:30 VENCEDOR JOGO 01 VENCEDOR JOGO 02 DECISÃO 1º / 2º Lugares M B

Futsal:

30/06/2017 MIRÃO – GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL

19:15 SANTO ANTÔNIO DA PLATINA SANTA AMÉLIA JOGO 03 M B

20:30 SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA ABATIÁ JOGO 02 M B

21:45 ASSAÍ SIQUEIRA CAMPOS JOGO 04 M B

23:00 JACAREZINHO CORNÉLIO PROCÓPIO JOGO 01 M B

01/07/2017 MIRÃO – GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL

13:30 CORNÉLIO PROCÓPIO SANTO ANTÔNIO DA PLATINA JOGO 01 F B

14:45 JACAREZINHO SANTA AMÉLIA JOGO 02 F B

16:00 VENCEDOR JOGO 01 VENCEDOR JOGO 02 JOGO 05 M B

17:15 VENCEDOR JOGO 03 VENCEDOR JOGO 04 JOGO 06 M B

02/07/2017 MIRÃO – GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL

08:00 PERDEDOR JOGO 01 PERDEDOR JOGO 02 DECISÃO 3º / 4º LUGARES F B

09:15 VENCEDOR JOGO 01 VENCEDOR JOGO 02 DECISÃO 1º / 2º LUGARES F B

10:30 PERDEDOR JOGO 05 PERDEDOR JOGO 06 DECISÃO 3º / 4º LUGARES M B

11:45 VENCEDOR JOGO 05 VENCEDOR JOGO 06 DECISÃO 1º / 2º LUGARES M B

Handebol:

1/07/2017 MIRÃO – GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL

09:00 BANDEIRANTES URAÍ GRUPO ÚNICO F B

18:30 URAÍ BANDEIRANTES GRUPO ÚNICO F B

02/07/2017 MIRÃO – GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL

13:00 BANDEIRANTES URAÍ GRUPO ÚNICO – SE NECESSÁRIO F B

Voleibol:

01/07/2017 ANTÔNIO STELATTO – QUADRA, E.M.

14:00 RIBEIRÃO DO PINHAL SANTO ANTÔNIO DA PLATINA JOGO 01 M B

15:00 FIGUEIRA JOAQUIM TÁVORA JOGO 02 M B

02/07/2017 ANTÔNIO STELATTO – QUADRA, E.M.

09:00 PERDEDOR JOGO 01 PERDEDOR JOGO 02 DECISÃO 3º / 4º Lugares M B

10:00 VENCEDOR JOGO 01 VENCEDOR JOGO 02 DECISÃO 1º / 2º Lugares M B