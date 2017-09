Centro de Estudos realiza Jogos Inter CCS

Terminam somente na próxima segunda-feira

O Centro de Ciências da Saúde (CCS) da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), Campus de Jacarezinho,promove os Jogos “Inter CCS”, que acontecem até segunda-feira, dia dois, quando será realizada a Maratona de Natação. O evento, que está em sua 8ª edição,foi aberto nb começo desta semana(fotos)e é organizado pelos acadêmicos do 4° ano do curso de Educação Física, sob supervisão e orientação da professora Kátia Ferreira Morais.

A solenidade de abertura, que ocorreu no ginásio do CCS, contou com a presença do diretor do Campus de Jacarezinho, Fábio Antonio Neia Martini; do diretor de CCS, Antonio Stabelini Neto; além dos coordenadores dos cursos, professores, agentes universitários e alunos. Os presentes no evento puderam acompanhar o desfile de todas as delegações, formadas pelos discentes dos cursos de Educação Física, Fisioterapia e Odontologia.



A tocha olímpica foi conduzida pelo professor de Taekwondo, Gilberto Oliveira, e pelo ex-jogador do São Paulo, Antônio Fonseca. O evento contou também com apresentações de dança dos estudantes que participarão dos jogos e desfile da miss Denise Renata e do mister Bruno Tamura.

A edição dos jogos neste ano deve movimentar, nos locais de competição, mais de 350 estudantes nas modalidades de vôlei, handebol, futsal, futebol, basquete, xadrez, atletismo, dentre outras. Além de visar à congregação dos alunos de ambos os cursos do Centro, o evento tem por finalidade estimular a prática esportiva dos futuros professores de Educação Física e profissionais de fisioterapia e odontologia.