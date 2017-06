Atletismo enriquece 64º Jogos Escolares em Ibaiti

Confira os resultados finais

Atletas que participaram da modalidade de Atletismo nesta fase regional do 64º Jogos Escolares do Paraná em Ibaiti demonstraram muita garra nas competições realizadas no final de semana no Estádio Municipal.

Alunos de Escolas Especiais se integraram totalmente aos outros participantes, num clima de muita descontração. OEstádio Municipal Jorge Banuth se transformou em um palco de muita disputa em todas as categorias previstas nesta fase.

Durante dois dias, professores, técnicos e atletas desfilaram toda sua competência em provas diversas. Não faltou torcida e muita premiação para os atletas que se preparam agora, para participarem da Fase Macrorregional que será realizada em Arapoti.

Acompanhe os resultados de todas as provas do Atletismo em Ibaiti:

ATLETISMO ACD/ DI/ SD/ DF

FEMININO A/B/C CORRIDA 100 M RASOS – DI – FEMININO A CLAS – ATLETA COLÉGIO MARCA 1º RAIANE DE PAIVA PEREIRA ANTONIO DE PAULO SOUZA-SCAM 22.4. 2º LARISSA V. DA SILVA BUENO TEÓFILO CECÍLIO DIB-IBAI 25.7CORRIDA 100 M RASOS – DI – FEMININO B CLAS ATLETA COLÉGIO MARCA 1º ALANA MENDES LEAL ANTONIO PAULO DE SOUZA-SCAM 18.5; 2º TAMIRES APARECIDA DA SILVA TEÓFILO CECÍLIO DIB-IBAI 19.5. 3º INGRID VITÓRIA DA SILVA CRUZ PROFª MARIA CELESTE ARAÚJO-FIGU 20.4.CORRIDA 100 M RASOS – DI – FEMININO C CLAS ATLETA COLÉGIO MARCA 1º JANAÍNA TOMAZ ANTONIO PAULO DE SOUZA-SCAM 19.2; 2º LUCINÉIA DOS SANTOS FERREIRA JOÃO PROFESSOR-JAPI 19.9. 3º ZULMIRA ZEFERINO SOL ENCANTADO-CMAI 20.4; 4º LUANA DE SOUZA MATIAS JOÃO PROFESSOR-JAPI 21.3; 5º LUANA RAFAELA CAETANO ANTONIO PAULO DE SOUZA-SCAM 22.0; 6º THAÍS DE ALMEIDA AGRELA PROFª MARIA CELESTE DE ARAUJJO-FIGU 23.9; 7º MARA CRISTINA DA SILVA SOL ENCANTADO-CMAI 25.1. CORRIDA 100 M RASOS – DF – FEMININO A CLAS ATLETA COLÉGIO 1º CAMILA VILAS BOAS CAETANO TEÓFILO CECÍLIO DIB-IBAI 20.0; 2º CAROLINE APARECIDA DA SILVA ANTONIO PAULO DE SOUZA-SCAM 30.0. CORRIDA 100 M RASOS – DF – FEMININO C CLAS ATLETA COLÉGIO MARCA 1º ANA CRISTINA RODRIGUES TEÓFILO CECÍLIO DIB-IBAI 18.3; 2º GISLAINE REGINA VIEIRA ANTONIO PAULO DE SOUZA-SCAM 22.1.CORRIDA 100 M RASOS – SD – FEMININO B CLAS ATLETA COLÉGIO 1º EDUARDA BISCAIA PALHARES PROFª MARIA CELESTE ARAÚJO-FIGU 25.5. CORRIDA 100 M RASOS – SD – FEMININO C CLAS ATLETA COLÉGIO M 1º WANESSA CRISTIANE DA SILVA JOAO PROFESSOR – JAPI 25.5. CORRIDA 200 M RASOS – DI – FEMININO B CLAS ATLETA COLÉGIO 1º INGRID VITÓRIA DA SILVA CRUZ PROFª MARIA CELESTE ARAÚJO-FIGU 44.7. CORRIDA 400 M RASOS – DI – FEMININO C CLAS ATLETA COLÉGIO 1º EDIVANIA DE L. LOPES ANTONIO PAULO DE SOUZA-SCAM 1.50.6. ARREMESSO DO PESO – DI – FEMININO A CLAS ATLETA COLÉGIO MARCA 1º RAIANE DE PAIVA PEREIRA ANTONIO PAULO DE SOUZA – SCAM 2.00; 2º LARISSA V. DA SILVA BUENO TEOFILO CECILIO DIB – IBAI 1.25. ARREMESSO DO PESO – DI – FEMININO C CLAS ATLETA COLÉGIO MARCA 1º ZULMIRA ZEFERINO SOL ENCANTADO-CMAI 5.17. 2º JOYCE PINTO ROQUE BARBOSA ANTONIO PAULO DE SOUZA-SCAM 4.70. 3º LUANA DE SOUZA MATIAS JOÃO PROFESSOR-JAPI 4.53. 4º JANAINA TOMAZ ANTONIO PAULO DE SOUZA-SCAM 3.49; 5º THAIS DE ALMEIDA AGRELA PROFª MARIA CELESTE ARAÚJO-FIGU 3.34. 6º MARA CRISTINA DA SILVA SOL ENCANTADO-CMAI 1.83. ARREMESSO DO PESO – DF – FEMININO A CLAS ATLETA COLÉGIO MARCA 1º CAMILA VILAS BOAS CAETANO TEOFILO CECILIO DIB – IBAI 3.90. ARREMESSO DO PESO – DF – FEMININO C CLAS ATLETA COLÉGIO MARCA 1º CAROLINE APARECIDA DA SILVA ANTONIO PAULO DE SOUZA – SCAM 2.78. SALTO EM DISTÂNCIA – DI – FEMININO B CLAS ATLETA COLÉGIO MARCA 1º ALANA MENDES LEAL ANTONIO PAULO DE SOUZA-SCAM 1.51. 2º TAMIRES APARECIDA DA SILVA ROSA TEOFILO CECILIO DIB – IBAI 1.43. SALTO EM DISTÂNCIA – DI – FEMININO C CLAS ATLETA COLÉGIO MARCA 1º EDIVANIA DE L. LOPES ANTONIO PAULO DE SOUZA-SCAM 3.55. 2º LUCINÉIA DOS SANTOS FERREIRA JOÃO PROFESSOR-JAPI 3.27. 3º LUANA RAFAELA CAETANO ANTONIO PAULO DE SOUZA-SCAM 2.18. SALTO EM DISTÂNCIA – DF – FEMININO C CLAS ATLETA COLÉGIO MARCA 1º ANA CRISTINA RODRIGUES TEOFILO CECILIO DIB – IBAI 2.17; 2º GISLAINE REGINA VIEIRA ANTONIO PAULO DE SOUZA-SCAM 1.27, LANÇAMENTO DA PELOTA – SD – FEMININO B CLAS ATLETA COLÉGIO MARCA 1º EDUARDA BISCAIA PALHARES PROFª MARIA CELESTE ARAÚJO-FIGU 5.80.

RESULTADO ATLETISMO AC D/ DI/ SD/ DF – MASCULINO A/B/C CORRIDA

100 M RASOS – DF – MASCULINO B CLAS ATLETA COLÉGIO MARCA 1º ERNANDES HENRIQUE RIBEIRO TEOFILO CECILIO DIB – IBAI 20.2. 2º FERNANDO JOSE DOS SANTOS JOAO PROFESSOR – JAPI 28.7.

CORRIDA 100 M RASOS – DF – MASCULINO C CLAS ATLETA COLÉGIO MARCA 1º SILVIO MARTINS DA SILVA PROFª MARIA CELESTE ARAÚJO-FIGU 14.8. 2º RONALDO DE MELO CRUZ PROFª MARIA CELESTE ARAÚJO-FIGU 29.3. 3º CHRISTOFER AP. ROSA TEOFILO CECILIO DIB – IBAI 42.9.

CORRIDA 100 M RASOS – DI – MASCULINO A CLAS ATLETA COLÉGIO MARCA 1º LUCAS ANDREY DA SILVA JOÃO PROFESSOR-JAPI 15.7. 2º WAGNER RODRGIGO DE MRIANDA PROFª MARIA CELESTE ARAUJO-FIGU 16.7. 3º DIEGO FERREIRA DOS SANTOS LARAPROFª MARIA CELESTE ARAUJO-FIGU 17.3.

CORRIDA 100 M RASOS – DI – MASCULINO B CLAS ATLETA COLÉGIO MARCA 1º DANIEL ROSA VIGIL PROFª MARIA CELESTE ARAÚJO-FIGU 15.7. 2º RUAN MARQUES DA SILVA ANTONIO PAULO DE SOUZA-SCAM 19.3. 3º JOSÉ AUGUSTO FERMINO CUNHA JOÃO PROFESSOR-JAPI 19.5.

CORRIDA 100 M RASOS – DI – MASCULINO C CLAS ATLETA COLÉGIO MARCA 1º PAULO ROBERTO BATISTA ANTONIO PAULO DE SOUZA-SCAM 14.2. 2º VENÍCIUS APARECIDO VEMIR JOÃO PROFESSOR-JAPI 14.4. 3º JOÃO VITOR COELHO CAMILO TEÓFILO CECÍLIO DIB-IBAI 14.6. 4º JULIO CESAR SANTOS RODRIGUES JOÃO PROFESSOR-JAPI 14.7. 5º ALEX SANDRO FERREIRA ALMEIRA PROFª MARIA CELESTE DE ARAÚJO-FIGU 15.2. 6º LEANDRO APARECIDO CARNEIRO PROFª MARIA CELESTE DE ARAÚJO-FIGU 15.5. 7º IZAÍAS RODRIGUES DOS SANTOS TEÓFILO CECÍLIO DIB-IBAI 16.1. 8º MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA JOÃO PROFESSOR-JAPI 16.4. 9º GIOVANE BARBOSA DA SILVA SOL ENCANTADO-CMAI 18.7. 10º EMERSON ESTEVÃO DOS SANTOS SOL ENCANTADO-CMAI 21.4.

CORRIDA 100 M RASOS – SD – MASCULINO B CLAS ATLETA COLÉGIO MARCA 1º LUCAS BERG L. SKALL SOL ENCANTADO – CMAI 25.9.

CORRIDA 100 M RASOS – SD – MASCULINO C CLAS ATLETA COLÉGIO MARCA 1º MICHEL CRUZ RODIGUES ANTONIO PAULO DE SOUZA – SCAM 22.6.

CORRIDA 200 M RASOS – DI – MASCULINO B CLAS ATLETA COLÉGIO MARCA 1º DANIEL ROSA VIGIL PROFª MARIA CELESTE ARAÚJO-FIGU 40.0.2º PEDRO HENRIQUE MARTINS ANTONIO PAULO DE SOUZA – SCAM 48.2.

CORRIDA 200 M RASOS – DF – MASCULINO B CLAS ATLETA COLÉGIO MARCA 1º ERNANDES HENRIQUE RIBEIRO TEÓFILO CECÍLIO DIB-IBAI 51.8.

CORRIDA 400 M RASOS – DF – MASCULINO C CLAS ATLETA COLÉGIO MARCA 1º SILVIO MARTINS DA SILVA PROFª MARIA CELESTE ARAÚJO-FIGU 1.33.4. 2º RONALDO DE MELO CRUZ PROFª MARIA CELESTE ARAÚJO-FIGU 2.17.9. 3º CHRISTOFER APARECIDO ROSA SALVADOR TEÓFILO CECÍLIO DIB-IBAI 4.26.3.

CORRIDA 400 M RASOS – DI – MASCULINO A CLAS ATLETA COLÉGIO MARCA 1º LUAN FAGUNDES DE LIMA ANTONIO PAULO DE SOUZA – SCAM 1.35.4. 2º WAGNER RODRIGO DE MIRANDA PROFª MARIA CELESTE ARAÚJO-FIGU 1.42.9.

CORRIDA 400 M RASOS – DI – MASCULINO C CLAS ATLETA COLÉGIO MARCA 1º JOÃO VITOR COELHO CAMILO TEÓFILO CECÍLIO DIB-IBAI 1.12.2. 2º TIAGO BRAZ DA SILVA JOÃO PROFESSOR-JAPI 1.18.9. 3º JOSÉ ROBERTO DE FREITAS TEÓFILO CECÍLIO DIB-IBAI 1.19.9. 4º ALEX SANDRO FERREIRA ALMEIRA PROFª MARIA CELESTE DE ARAÚJO-FIGU 1.21.7.

CORRIDA 1500 M RASOS – DI – MASCULINO C CLAS ATLETA COLÉGIO MARCA 1º RAFAEL PEREIRA CAMPOS TEÓFILO CECÍLIO DIB-IBAI 6.13.4. 2º TIAGO BRAZ DA SILVA JOÃO PROFESSOR-JAPI 6.21.9. 3º JOSÉ ROBERTO DE FREITAS TEÓFILO CECÍLIO DIB-IBAI 7.06.8.

ARREMESSO DO PESO – DF – MASCULINO C CLAS ATLETA COLÉGIO MARCA 1º JOÃO PAULO MARTINS DE OLIVEIRA TEÓFILO CECÍLIO DIB – IBAI 1.41.

ARREMESSO DO PESO – DF – MASCULINO B CLAS ATLETA COLÉGIO MARCA 1º FERNANDO JOSÉ SANTOS JOÃO PROFESSOR – JAPI 2.64.

ARREMESSO DO PESO – DI – MASCULINO A CLAS ATLETA COLÉGIO MARCA 1º LUAN FAGUNDES DE LIMA ANTONIO PAULO DE SOUZA – SCAM 6.82. 2º FERNANDO PAULO PROENÇA TEOFILO CECILIO DIB – IBAI 5.82.

ARREMESSO DO PESO – DI – MASCULINO C CLAS ATLETA COLÉGIO MARCA 1º ROBSON DOMINGOS DOS REIS TEÓFILO CECÍLIO DIB-IBAI 6.86. 2º WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA PROF MARIA CELESTE DE ARAUJO – FIGU 6.57. 3º MOISÉS CORDEIRO DA CRUZ SOL ENCANTADO-CMAI 5.56. 4º LUCIANO DA SILVA PROF MARIA CELESTE DE ARAUJO – FIGU 5.56. 5º BRUNO TEIXEIRA DE CARVALHO TEÓFILO CECÍLIO DIB-IBAI 5.55. 6º MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA JOÃO PROFESSOR-JAPI 5.33. 7º CLEITON JOSÉ TRINDADE JOÃO PROFESSOR-JAPI 5.10. 8º GIOVANE BARBOSA DA SILVA SOL ENCANTADO-CMAI 3.80.

ARREMESSO DO PESO – SD – MASCULINO C CLAS ATLETA COLÉGIO MARCA LUCAS BERG L. SKALL SOL ENCANTADO – CMAI 6.79. 2º MICHEL CRUZ RODRIGUES ANTONIO PAULO DE SOUZA – SCAM 4.40.



SALTO EM DISTÂNCIA – DI – MASCULINO B CLAS ATLETA COLÉGIO MARCA 1º JOSE AUGUSTO FERMINO CUNHO JOAO PROFESSOR – JAPI 1.70. 2º RUAN MARQUES DA SILVA ANTONIO PAULO DE SOUZA – SCAM 0.90

LANÇAMENTO DA PELOTA – DI – MASCULINO B CLAS ATLETA COLÉGIO MARCA 1º PEDRO HENRIQUE MARTINS ANTONIO PAULO DE SOUZA – SCAM 18.10.

LANÇAMENTO DA PELOTA – DF – MASCULINO B CLAS ATLETA COLÉGIO MARCA 1º LUCAS SANTOS DE CAMPOS PROF MARIA CELESTE DE ARAUJO – FIGU 2.80.

CLASSIFICAÇÃO FINAL ATLETISMO F A

COL. COLÉGIO PONTOS 1º TEÓFILO CECÍLIO DIB-IBAI 46 2º ANTONIO DE PAULO SOUZA-SCAM 37. ATLETISMO F B COL. COLÉGIO PONTOS 1º PROFª MARIA CELESTE ARAÚJO-FIGU 49. 2º ANTONIO DE PAULO SOUZA-SCAM 28. 3º TEÓFILO CECÍLIO DIB-IBAI 18. ATLETISMO F C COL. COLÉGIO PONTOS 1º ANTONIO DE PAULO SOUZA-SCAM 101. 2º JOÃO PROFESSOR-JAPI 45. 3º TEÓFILO CECÍLIO DIB-IBAI 28 4º SOL ENCANTADO-CMAI 28. ATLETISMO M A COL. COLÉGIO PONTOS 1º ANTONIO DE PAULO SOUZA-SCAM 28. 2º PROFª MARIA CELESTE ARAÚJO-FIGU 25. 3º JOÃO PROFESSOR-JAPI 14. 4º TEÓFILO CECÍLIO DIB-IBAI 9. ATLETISMO M B COL. COLÉGIO PONTOS1º JOÃO PROFESSOR-JAPI 44. 2º PROFª MARIA CELESTE ARAÚJO-FIGU 42. 3º ANTONIO DE PAULO SOUZA-SCAM 41. 4º TEÓFILO CECÍLIO DIB-IBAI 28. 5º SOL ENCANTADO-CMAI 14. ATLETISMO M C COL. COLÉGIO PONTOS 1º TEÓFILO CECÍLIO DIB-IBAI 99. 2º PROFª MARIA CELESTE ARAÚJO-FIGU 76. 3º JOÃO PROFESSOR-JAPI 42. 4º ANTONIO DE PAULO SOUZA-SCAM 37 e 5º SOL ENCANTADO-CMAI 25



PINL-LEONARDO NOGUEIRA,CE 00 JABO-JULIA WANDERLEY,CE 10 00×01 – 00×09 F A

JAPI-CEL JOAQUIM OLIVEIRA,CE 02 IBAI-ALDO DALLAGO,CE 01 00×01-02×00 F A

TOMA-FRANCISCO OLIVEIRA,EE 03 IBAI-NAPOLEÃO S REIS,CEC 03 01×02 – 02×01 F B JAPI-CEL JOAQUIM OLIVEIRA,CE 09

FIGU-ALVINA PRESTES,CE 01 05×01 – 04×00 M A

GPMA-DAVID CARNEIRO,CE 05 JABO-JULIA WANDERLEY,CE 01 03×00 – 02×01 M A

SCAM-P. SEGISMUNDO NETO,CE 07 IBAI-ANTONIO MELLO,CE 02 02×00 – 05×02 M A

GPMA-DAVID CARNEIRO,CE 00 JABO-JULIA WANDERLEY,CE 03 00×02 – 00×01 M B

SCAM-P. SEGISMUNDO NETO,CE 01 CMAI-DONA MACARIA,EE 03 00×02 – 01×01 M B

TOMA-FRANCISCO OLIVEIRA,EE 07 FIGU-ALVINA PRESTES,CE 02 04×01 – 03×01 M B

FIGU-ANITA A PACHECO,CE 01 SCAM-P. SEGISMUNDO NETO,CE 02 25×23 – 19×25 – 04×15 F A

JAPI-CEL JOAQUIM OLIVEIRA,CE 02 FIGU-ANITA A PACHECO,CE 00 27×25 – 27×25 (item 3.5) F B

TOMA-FRANCISCO OLIVEIRA,EE 00 SCAM-P. SEGISMUNDO NETO,CE 02 06×25 – 05×25 F B

GPMA-DAVID CARNEIRO,CE 02 FIGU-LEÃO SCHULMANN,CE 00 25×14 – 25×18 A

SCAM-P. SEGISMUNDO NETO,CE 02 JAPI-CEL JOAQUIM OLIVEIRA,CE 00 25×12 – 25×17 M A

JAPI-CEL JOAQUIM OLIVEIRA,CE 01 SCAM-P. SEGISMUNDO NETO,CE 02 10×25 – 25×12 – 14×16 M B.